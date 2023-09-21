「112年度全國大專校院資訊行政主管研討會」於9月21日至22日在東海大學熱鬧展開，研討會為各公私立大學資訊行政主管年度盛會。本次以「未來大學 x 數位科技」為主題，主要探討未來大學的數位科技應用，以及如何運用新興科技推動教學、研究與管理，創造更多價值與可能性。

教育部資科司邱仁杰副司長在開幕致詞時強調，人工智慧技術在教育領域的嶄新應用，並邀請與會嘉賓共同探索多元創新教學的無限可能，培育未來學子具備創造力及想像力。東海大學張嘉修副校長表示，東海大學致力於推動AI教育，引進最新軟硬體設備，以激發學生對AI的熱情，提供更多實作機會，促使多元化學習，為未來的卓越發展做好準備，跟上時代的步伐。

本次研討會結合前瞻資通訊議題，聚焦於人工智慧、數位轉型、資安防護、雲端服務、智慧學習、永續減碳等關鍵主題。本次特別邀請頂尖資訊領域學者，如臺北商業大學張瑞雄榮譽講座教授、數位發展部呂正華署長、成功大學電資學院詹寶珠院長、交通部公路總局王東琪主任等，進行專題演講。除此之外，科技新知活動包含最新產業發展趨勢，規劃智能資安、資料防護、資安聯防、WiFi 7技術、人工智慧創新與應用、混合雲平台、校園資訊安全、數位轉型、ESG趨勢等多元議題。

研討會期匯聚全國各大專校院資訊主管的經驗及智慧，與資訊界專業人士的互動交流及技術分享，提供一場豐富的知識盛宴，並讓與會資訊主管彼此建立更緊密的聯繫，在經驗與最佳實踐的交流中取得各方面的科技新知與導入方案，提升全國各大專校院資訊業務的執行效益，且更迅速地適應科技的變革，共同推動校園資訊化的發展與進步。