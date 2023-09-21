為推動新興科技於教學研究的應用，東海大學攜手教育部舉辦「112年度全國大專校院資訊行政主管研討會」，邀請頂尖資訊領域學者，強調培育未來具備數位力學子，也共同探索多元創新教學的無限可能。東海大學副校長張嘉修表示，東海大學致力於推動AI教育，引進最新軟硬體設備，以激發學生對AI的熱情，提供更多實作機會，促使多元化學習，為未來的卓越發展做好準備，跟上時代的步伐。

東海大學今日舉辦「112年度全國大專校院資訊行政主管研討會」，在教育部指導下，以「未來大學 數位科技」為主題，探討未來大學的數位科技應用，以及如何運用新興科技推動教學、研究與管理，創造更多價值與可能性，此為各公私立大學資訊行政主管的年度盛會，參與貴賓包括，教育部資訊及科技教育司副司長邱仁杰、東海大學副校長張嘉修、臺中市數位治理局局長林谷隆、數位發展部數位產業署署長呂正華、東海圖資長楊朝棟、教務長楊定亞、公共事務處處長黃兆璽等人。

東海大學楊朝棟圖資長表示，東海大學很榮幸能夠再度承辦此次研討會，離上一次承辦此會已經事隔九年，期望透過此次活動交流，讓與會資訊行政主管迅速掌握最新科技趨勢，協助各大專校院推動校園的資訊化和永續發展，提升服務效能。

教育部資科司邱仁杰副司長表示，人工智慧技術在教育領域的嶄新應用，並邀請與會嘉賓共同探索多元創新教學的無限可能，培育未來具備創造力的學子，而本次研討會結合前瞻資通訊議題，聚焦於人工智慧、數位轉型、資安防護、雲端服務、智慧學習、永續減碳等關鍵主題，共有4場專題演講、1場專題報告、20場科技新知分享。特別邀請頂尖資訊領域學者，如臺北商業大學張瑞雄榮譽講座教授、數位發展部呂正華署長、成功大學電資學院詹寶珠院長、交通部公路總局王東琪主任等，進行專題演講。

臺中市數位治理局林谷隆局長強調，大家需要更積極地面對數位化的未來。台中市政府也積極的強化線上便民服務、資通安全，並也要結合產業與學界的力量，一起推進台中智慧城市的發展與治理。

林谷隆局長也指出，本次研討會匯聚全國各大專校院資訊主管的經驗及智慧，與資訊界專業人士的互動交流及技術分享，提供一場豐富的知識盛宴，並讓與會資訊主管彼此建立更緊密的聯繫，在經驗與最佳實踐的交流中取得各方面的科技新知與導入方案，提升全國各大專校院資訊業務的執行效益，且更迅速地適應科技的變革，共同推動校園資訊化的發展與進步。林谷隆說，這次的科技新知活動包含最新產業發展趨勢，規劃智能資安、資料防護、資安聯防、WiFi-7技術、人工智慧創新與應用、混合雲平台、校園資訊安全、數位轉型、ESG趨勢等多元議題。

東海大學副校長張嘉修表示，東海致力於推動AI教育，引進最新軟硬體設備，以激發學生對AI的熱情，提供更多實作機會。(照片/東海大學提供)