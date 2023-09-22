2023海峽兩岸(武漢)青年時尚創意節暨第二屆長江杯金裳獎9/20日舉行兩岸總決賽，台灣計有35組優秀作品參賽。此次決賽邀請彩妝大師朱正生老師及針織女王潘怡良老師與大利的三位轉機學者共同出席擔任本次決賽的評審，期望給予喜歡流行時尚的青年們一個展現創意的平台，同時促進兩岸青年從賽事中找到彼此優勢共創共贏。

本次總決賽評委。(攝/景義婷)

此次進入總決賽的學生們作品相當精彩，每套衣服都注入了設計師豐富的創意與造型力以及對世界的關懷，並融入對文化、色彩以及不同環保材質的自我表現。透過作品呼應第二屆長江杯金裳獎主題「預·見」，展現超越現在、預見未來的能力。參賽作品傳達了台灣特有設計力與未來審美及永續需求。

江莎莉評審講評。(攝/景義婷)

決賽評審也給予每位選手作品的點評，江莎莉評審表示無論是從電影的發想或是由文化的切入，甚至從自我視角的主觀設計，都充分表現學生的設計能力，此外，也提到部分學生從永續環保意識出發，利用環保材質及廢棄物，進行拆解拼接，完成這次大賽的作品，整體而言台灣學生的作品具有相當的完整度及創意度。

亞洲大學高行佑說明設計理念。(攝/景義婷)

第二屆長江盃金裳獎圓滿落幕，期望這次活動可為漢台創意與時尚帶來無限的可能，提供兩岸青年一個交流學習與競合的平台，共創服裝設計產業高峰。此外，主辦單位鼓勵同學和未來的參賽選手，要一如既往的勇往直前，不忘初心的實現你的夢想。