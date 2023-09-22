由武漢臺資企業協會及中華兩岸文經協會主辦，武漢市臺灣青年創業就業服務中心、紅T時尚創意街區及時際創意傳媒承辦的海峽兩岸（武漢）青年時尚創意節暨第二屆長江盃金裳獎，9月20日進行兩岸總決賽。兩岸學子同台競技，以動態走秀展示與設計理念陳述展現創意，經過激烈的競爭後，兩岸評審共同評選出兼具創意與商業價值的金獎、銀獎、銅獎與優秀獎

主辦方武漢臺資企業協會會長蕭永瑞會長致詞。(攝/景義婷)

主辦方武漢臺資企業協會會長蕭永瑞會長表示，這個比賽是漢台兩地青年一同交流的大舞台，很高興看到兩岸青年大膽創新的能力，展現了年輕人的朝氣和活力，也很開心能看到兩岸青年以衣會友，透過在服裝設計理念的交流，期望可以創造出更多優秀的作品，成為時間潮流的先行者。

中華兩岸文經協會理事長宋智忱致詞。(攝/景義婷)

中華兩岸文經協會理事長宋智忱致詞表示，此次大賽除了增進漢台兩地的時尚產業交流，更希望為兩岸就讀時尚設計相關高校科系青年們創造更多展現自己的機會，透過賽事展現自己才華及創意，也透過時尚交流讓兩岸青年再次遇見彼此，讓每一位參與者能夠自我跳脫框架、揮灑創意。

旺旺中時集團中國時報董事長王丰致詞。(攝/景義婷)

旺旺中時集團中國時報董事長王丰則表示，明朝的大儒王陽明說致良知，感謝此次活動讓臺灣青年除了吸收知識之外，也能發揮出內心真善美的潛力，讓各優秀設計青年齊聚一堂，互相交流，達到共創共贏。

第二屆長江杯金裳獎勝出名單，臺灣共囊括了12個獎項，分別為一金一銀三銅及七位優秀獎，金獎由樹德科大奪冠、銀獎為嶺東科大、銅獎則為輔仁大學、實踐大學及亞洲大學同學獲得，而優秀獎得主有輔大、亞大、萬能、樹德、玄奘等同學獲獎。

輔仁大學黃彤翎同學表示，榮幸能夠參與這次湖北武漢臺灣周長江杯金裳獎決賽，也在賽事中獲得銅獎，透過這次與武漢服裝設計的學生互相交流後，不僅拓展了服裝設計的眼界，也因此讓我對設計有更多想法，汲取許多經驗與知識，能和一群興趣相似、志同道合的設計師們一起努力，是一件很幸福的事，未來也會帶著這些收獲繼續朝著更大的目標邁進。

金獎得主台灣樹德科大。(攝/景義婷)

此次為台灣勇奪金獎的是來自樹德科技大學的柯王加樂，他表示感謝在校的指導老師在服裝設計上給予我們許多建議及教導，也謝謝本次帶隊老師毛佩華老師為我們爭取許多機會；其中印象最深刻的是這次交流座談會，見識到武漢學生對於設計思維的模式及對於未來展望的不同觀點，同時也感謝兩岸評審對於作品的肯定，未來也會持續創作出優秀的設計作品。

第二屆長江杯金裳獎從去年疫後的12月徵件到3月初審，再到漢台兩地面對面的總決賽。終於有了一個絢麗奪目的成果。期望透過競賽可為兩岸設計青年激起創意的火花，為未來奠下持續交流的基石，主辦單位鼓勵同學以及未來的參賽者，繼續前進再創兩岸設計高峰。