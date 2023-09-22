夢想淘心室9月20日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請到大同大學何明果校長來到節目聊天。何校長是大同寶寶，曾擔任過上市公司總經理，有一段時間同時在學校任教和大同公司兼職，13年中大概換了13個職位，被指派到各公司賦予改造與轉虧為盈的任務。

節目中何明果表示自己小時候功課並不好，但是很早就已立志長大要出國留學讀博士。上樓梯般的人生與正向思維讓他在承擔中日益成長。近幾年台灣面臨少子化，讓許多大專院校發生經營危機，現在最想達成的夢想是帶領大同大學自給自足恢復過往榮光。

主持人詢問有沒有難忘的人生挫折時，何校長分享到小時候因成績很差，都會被老師打，相當痛苦，但轉念思考後也不覺得是挫折，反而是一個經歷。他舉例即使當初沒考上太大，也不覺得是挫折，因為目標並不是在台大，而是要出國讀博士，只要人生目標未改變，過程只是歷練而已。

台灣已逐漸走向高齡化社會與少子化，何明果校長也分享如何去建立教學品質的看法。目前規定的生師比是25：1，而其實OECD國家的生師比是16：1，假設跟著OECD的標準，從25：1降到16：1，就不會有學校退場。此外，給私立學校的建議是調整規模，當規模變小以後，學校的經營績效反而會更好。

何校長表示自己三年後就到達退休年齡，在退休前最想完成的挑戰就是，希望在10年內能夠讓大同大學自給自足，不需要靠政府的補助與學費。希望2026年能夠達成，能實現資產活化跟資源創造。在這個規畫內有一個延伸計畫，如何在2031不靠學費，達到每年可以有6億的營收，讓規模瘦身後的1200個同學每個人可以平均分配到50萬台幣的教學資源，讓學生可以擁有更多學習的機會。

武林盟主等級的何校長用他的座右銘「不要自我設限，勇於承擔」來勉勵學子、青年，或正在努力追尋夢想的聽眾，保持這樣的態度可以讓你的人生無往不利，沒有什麼是挫折，挫折只是累積經驗的一種名詞而已，都是人生經驗的一部分，想了解更多關於經營理念與高教發展，或是如何ㄧ路上升的秘方，歡迎收聽今天的【曉宇宙】節目。

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