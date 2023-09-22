委內瑞拉籍的世界音樂大師沙鈴演奏家Alirio José Torrealba於昨日親臨新埔旱坑、南平兩社區體驗客家文化及美食，帶來數十把沙鈴進行體驗教學，並與南平社區客家花鼓隊、弦樂隊一同進行南美及客家音樂之間的交流。

玄奘大學社會責任「新埔旱坑柿家創新永續計畫」主持人謝明勳表示，十分高興能邀請到世界級的沙鈴音樂大師 Alirio 到新埔與居民互動，Alirio除了帶來優美的沙鈴音樂之外，也使南美及客家文化進行了一場非常美好的交流。促成此事的玄奘大學影劇藝術學系講師楊喬鈞也提到，沙鈴樂器在演出時，演奏者常需帶有一種獨特的律動感，這種奔放感是社區比較少體驗的，看到今天大家都釋放自己，我相信對Alirio 及參與民眾留下很深刻的記憶。

Alirio上午在玄奘大學進行校內的體驗教學講座，下午至新埔地區體驗柿染DIY活動，接著拜訪旱坑社區內的曬柿美景，並品嚐新鮮柿子，最後拜訪新埔南平社區，欣賞花鼓隊、弦樂隊的精彩表演，並聆聽風味獨特的客家山歌。Alirio亦於南平社區與具有音樂專長的長輩們進行沙鈴樂器的體驗互動，並完成了本次世界巡演台灣站中唯一的一場戶外演出。

新埔南平社區致力於花鼓隊文化傳承，近年與旱坑、北平里共同成立大墩山休閒農業區，共同推廣在地特色文化與休閒旅遊。此次客家花鼓與南美沙鈴的合作不僅是文化的交流，也同步讓銀髮長輩獲得音樂陪伴與律動伸展。

玄奘大學社會責任「新埔旱坑柿家創新永續計畫」於新埔旱坑社區已深耕十年，團隊成員除了協助社區產業創新及活化之外，也不定期的進行國際及文化交流，期望能使新埔成為幸福的農村示範點。