教育部公布112年「大專校院學生雙語化學習計畫」第二階段核定名單，義守大學「醫學院」、「國際學院」獲得重點培育學院肯定，這是義守大學繼110年獲教育部核定推動雙語計畫後持續為重點培育學院的一員。義守大學早於十年前超前部署推動雙語教學，這二年更積極強化學生英語能力提升，全英授課績效卓越，再次獲得教育部第二階段為期三年之重點培育學院計畫，成為南部唯一有兩學院以上榮獲肯定的私立綜合型大學。

義守大學獲重點培育學院的「醫學院」及「國際學院」，在教學上一向深受外界肯定。醫學院設有10個學系和3個碩士班，在學校所屬集團設立的義大、義大癌治療及義大大昌三家醫院作為後盾下，無論在專業學習，還是臨床經驗，都給予學子最一流的教學品質；學士後醫學系外國學生專班已成立11年，所有課程皆是EMI課程，該系與醫學系基礎醫學教師和臨床教師均能以流利全英語授課，並成為學院內外全英教學顧問。

義守大學於2009年成立「國際學院」，是全國第三所以全英語授課的國際學院，設有三個學士學位學程及一個學系，112學年度增設IMBA碩士班；全校每學年開設超過500門的全英課程，豐沛的英語授課師資，以及來自全球40多國、近1500位的境外生，宛如小型聯合國的校園，完整的建構優質且多元的英語環境。「不只招收英文好的學生，更要讓招收進來的學生英文變好」，這是義大的辦學堅持；全校必修的英語通識課程採分級分領域的教學設計，融合生活題材情境式教材，規劃專業或職涯發展相關的英語課程，義守大學營造沉浸式環境，將英語學習拓展到校園生活中。

擁有全球近600間海外姊妹校，校園有遍及五大洲的境外學生，加上推行本國生與境外生共同學習的國際學伴I-Buddy制度以及每年舉辦「國際文化義術節」和「國際文化大使活動」，其中國際大使選拔，高規格打造專屬選手的築夢舞臺，各國學子角逐寶座，是學校年度壓軸國際盛會；異國文化的學習、語文能力的提升，從日常就能自然而然地培養。