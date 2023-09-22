曾參選捷克總統的孟德爾大學經濟學教授內魯多娃訪台，近日至東海大學演講分享人生歷程，鼓勵學生聆聽自己，更與東海眾多學者開展圓桌會議，探討台捷雙邊國家的經濟狀況、兩國稅務議題、公共議題及永續發展等政策，交流國際視野，盼促進未來台捷雙邊合作機會與連結。

同時，Dr. Danuse Nerudova也受邀於東海校內展開盛大演講，在演講中她分享人生故事與信念，期望藉此鼓勵東海師生聽取自己內心的想法，勇於追求夢想，不輕言放棄。東海大學副校長劉正表示，Dr. Nerudova當日於東海茂榜廳演講，演講主題為「From an Economist to a Czech presidential candidate」，她以自己的人生經驗勉勵學生，在眾多的人生體驗中，最重要的便是聆聽自己的聲音，鼓勵學生在就學時期開始向內探索、勇於挑戰自我，人生是趟有趣且多面向的旅程，敢於嘗試、面對，這也是她走到現在，仍舊秉持的信念。除了東海本地學生外，也有東海的捷克交換生踴躍參與，一席演講引發熱烈迴響，在場參與者皆表示深具啟發。

東海國際長廖敏旬指出，Dr. Danuse Nerudova研究領域專注於財稅議題及其與歐盟的協調，也關注男女平權、退休金永續制度及其融資等議題，曾於2018-2022年擔任布爾諾孟德爾大學校長，並於2023年於首輪獲得第三高票支持度，雖最終未能在總統大選上勝出，然其仍持續於捷克財政政策、退休金制度改革等公共議題上發聲，對捷克政治經濟仍有一定影響力，也可作為台灣之借鏡參考。