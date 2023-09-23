天主教輔仁大學新任校長遴選結果於昨天出爐，由澳洲西雪梨大學副校長藍易振教授接任。他表示，輔大需培養學生具備永續發展的能力、技能、知識和心態。非常感謝與榮幸能有機會擔任校長，上任後會帶領輔大往國際化更加邁進，讓輔大擁有下一個百年風華！

現年54歲的藍易振教授在台北市士林出生、成長，於天主教方濟中學畢業服兵役後赴澳洲西雪梨大學（Western Sydney University），主修資管終獲博士學位。澳洲西雪梨大學創立於1989年，擁有5萬名學生、含7千多名國際生，4千多位教職員，屬當地非常具規模的綜合大學。儘管西雪梨大學僅成立34年，但位列《泰晤士高等教育特刊》（THE）世界大學排名前300名，全球大學排名前2%，「世界大學影響力排名（聯合國永續發展目標）」，2022年及2023年皆居世界第一名。

藍易振教授認為，期許輔大畢業生能夠深度投入並建設更加永續的未來，而這些預期的畢業生特質，必須要建立在1925年創校使命的基礎上，以達到使命傳承。具體方向，藍易振教授提出G.R.A.C.E的五大目標，分別是「Global Positioning強化並提升國際定位，Reinforce Domestic Student Recruitment and Channels鞏固國內入學指標，Activate International Partnerships擴張海外學生來源，Collaborate and Integrate with Hospital, Academic, Government, Community and Industry醫院、學術、政府、社會、企業整合生態，Entrepreneurial and Philanthropic Engagement拓展多元多層次增加財務收入」。

藍易振教授進一步說明，台灣教育少子化問題嚴重，但輔大不會為了要招生而降低「質」的要求，所以會朝向二部份擴充生源並維持品質，第一是與天主教大學聯招，SDGs合作聯盟，並以由教區做為單位；設立「天主教繁星計畫」鑲崁輔大學士預備課程於天主教高中。第二是爭取國際生，例如在越南設立海外基地，以「校中校」的方式與當地大學合作、姐妹校（亞洲及大洋洲）共建雙向雙聯學位，以及與美洲及歐洲國家姐妹校Study Abroad學期套餐計畫等，預期國際生年增15%，僑生年增15%。

藍易振教授與天主教頗有淵源，例如高中唸的是方濟中學，那時除了參與天主教青年會，也常和神父共同參與許多地方性活動。18歲從方濟畢業到54歲來到輔大，這樣的人生經驗讓藍易振教授想起瑪竇福音第25章14-30節「發揮天賦才能接受託付的比喻」一切都是天主的安排，才讓他扛起輔大的未來使命。藍易振教授擔任輔仁大學新任校長案，將報請教廷教育部及我國教育部核准後聘任之。