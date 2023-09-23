杭州亞運開幕在即，為祈福中華隊全體選手都能在杭州繳出精彩成績單，今日教育部次長林騰蛟特地偕同代表團團長林鴻道、總領隊蔡家福與體育署署長鄭世忠，一同前往位於西湖的千年古剎淨慈禪寺參拜，並敲響「西湖十景」之一的南屏晚鐘，祈福及期盼台灣好手的佳績能伴隨鐘聲遠揚。

淨慈禪寺的歷史能追溯至五代十國後周時期，至南宋時期建成，有千年歷史，位於西湖畔南屏山，更為人所知的就是「西湖十景」之一的南屏晚鐘，也是「西湖十景」中歷史最為悠久的著名景點。目前雖在整建中，仍是極具代表性的當地景點，杭州市長每年除夕都會來到古剎，為市民祈福。

我國代表團由體育署長鄭世忠率先出發抵達杭州備戰，教育部次長林騰蛟與代表團團長林鴻道、總領隊蔡家福等人則於昨晚抵達，隔天立即前往杭州當地極具代表性的祈福名勝，為整體代表團祈福，鄭世忠署長強調，祈求全隊平安，參賽選手皆能突破自我，並順利完成本屆亞運賽事。