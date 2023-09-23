國立暨南國際大學今日舉辦「2023臺日大學地方連結與社會實踐聯盟首長會議暨國際研討會」。此次的研討會主題為「踐行韌性社會：臺日大學地方經驗的內省與交流」，邀請臺日在大學地方社會實踐的學者，互相交流相關的研究經驗與成果，並深化臺日地方創生及社會實踐上學術間的交流。

繼今年7月26日在暨大舉辦，共計有52所台灣大學和26所日本大學的校長、副校長及相關負責人，總與會人數超過200名參與了第四屆臺灣日本大學校長論壇。今日，台灣日本的53位重量級大學校長與學者，除了更進一步地進行臺日雙方社會實踐經驗交流外，更透過33篇學術論文的口頭發表與19篇海報發表，充分進行大學社會責任與地方創生經驗的交流。

此次臺日聯盟首長會議日方共計有高知大學櫻井克年校長（臺日聯盟副會長）帶領5位教授與會；信州大學林靖人副校長帶領2為教授與會；龍谷大學校長入澤崇帶領4為教授與會；千葉大學渡邊誠理事與領木雅之教授與會。台灣方面則有臺日聯盟會長也是國立暨南國際大學武東星教授帶領全校師生，歡迎臺灣大學、成功大學、海洋大學、東海大學、高雄科技大學、中山大學、嘉義大學、台東大學、屏東大學……等大學學者的蒞臨。

高知大學日前拜訪暨大時，由岡村健志教授帶領同志社大學中道一心、中小企業團體中央會會長藤本正孝及理事長北剛幸一等17人會晤本校副校長胡秀華教授，會中一致同意未來台日的國際實習合作上，暨大學生能透過日本職場的專業訓練讓國際社會能看得台灣年輕人的表現，並洽談未來在地方創生活動及學生在高知縣的實習機會。而暨大管理學院USR團隊，亦將於10/2-10/7帶領學生到龍谷大學，進行跨國USR國際人才培育與技術交流。除了辦理工作坊之外，暨大學生與日本龍谷大學學生，亦會進行個案發表，分組分享對地方創生的看法與建議。

暨大武東星校長表示，暨大在前天剛剛獲得天下USR大學公民公立一般中型大學組第一名，代表暨大在大學社會責任扮演火車頭的角色。科技部HISP人文創新與社會實踐計畫陳東升特聘教授也表示，大學社會責任是政府對地方社會的長期投資，不要只當成一種補助，即使需要20年，也是有可能的，政府的投入也將會是值得的。

臺日聯盟會長、國立暨南國際大學武東星校長致詞。(照片/國立暨南國際大學提供)

四位主要促成台日首長會議的關鍵人物。由左至右，分別是國科會HISP人文創新與社會實踐計畫陳東升特聘教授、臺日聯盟副會長高知大學櫻井克年校長、臺日聯盟會長國立暨南國際大學武東星校長、教育部大學社會責任推動中心計畫總主持人蘇玉龍教授。(照片/國立暨南國際大學提供)