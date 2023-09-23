南華大學再添殊榮!以生命教育、三好校園為辦學特色發展的南華大學，多年來實行成效極佳且獲多項獎項肯定，日前不僅榮獲教育部「友善校園卓越學校」，並於9月23日獲教育部頒發「防制學生藥物濫用」績優學校，並由副校長林辰璋代表出席「反毒手牽手、幸福快樂GO」全國反毒活動接受表揚。

南華大學副校長林辰璋表示，學校極為重視生命教育，而有效防制藥物濫用也是推動生命教育重要的一環，為了推展並深化防制學生藥物濫用，每學期均邀請檢察官蒞校以案例分享宣教，並舉辦三好反毒、拒毒的連署活動，呼籲鼓勵全校教職員生共同參與。此外，更成立「拒毒萌芽反毒宣導志工團」以大手攜小手理念至鄰近國中、小實施反毒宣教，透過寓教於樂的識毒、拒毒、反毒闖關活動，將反毒觀念向下扎根。藉由辦理反毒活動，也能讓協助宣教的學生更加認真地蒐集、認識當前新興毒品樣態，瞭解藥物濫用的可怕及危害。

該校學務長柳雅梅指出，學校長期積極辦理多元反毒教育宣導活動，有效結合外界的資源，讓青少年學子拒絕毒害，讓反毒的種子能夠萌芽進而全面擴散，帶動全民來反毒。期盼做好事、說好話、存好心的三好校園更能善盡大學社會責任，發揮利他奉獻精神，共創純淨健康無毒家園。

教育部於9月23日在台南市安平區林默娘公園舉辦「反毒手牽手、幸福快樂GO」全國反毒活動暨頒獎典禮，獲獎的南華大學也以教育部生命教育中心承辦學校在現場設置行動式「臺灣生命教育意象館」，讓民眾透過VR虛擬實境體驗告別式，並從身心靈生命教育的探索中反思，學習「道歉、道謝、道愛、道別」之人生四道。現場吸引許多民眾參與體驗，也獲得廣大迴響。

南華大學積極推動生命教育的品牌特色，不僅營造友善、和諧、三好校園氛圍，更推廣至社區、中小學，擴大正面影響力，近年屢屢獲得相關獎項肯定，尤其是近日接連榮獲教育部頒發「友善校園卓越學校」及「防制學生藥物濫用績優學校」之殊榮，足見其辦學成效有目共睹、實至名歸。

南華大學榮獲教育部「防制學生藥物濫用」績優學校，林辰璋副校長(右)代表出席受獎，並與教育部學生事務及特殊教育司黃蘭琇副司長(左)合影。(照片/南華大學提供)

南華大學榮獲教育部「防制學生藥物濫用」績優學校，並於活動現場設置行動式「臺灣生命教育意象館」，讓民眾透過VR虛擬實境體驗告別式。(照片/南華大學提供)

南華大學拒毒萌芽反毒宣導志工團，至鄰近國中、小實施反毒宣教，將反毒觀念向下扎根。(照片/南華大學提供)