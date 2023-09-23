為善盡大學社會責任，龍華科技大學「牽手龜山—保育、人文、科技的共榮與昇華」USR計畫，日前舉辦秋季共識會議，由該校大學社會責任與永續發展中心、計畫主持人資訊管理系施教旺老師，共同邀請龜山區公所、鄰近大學、國中小學校長、主任及學者、社區意見領袖、企業主管代表等官學界人士與會，除分享龍華科大執行USR計畫的豐碩成果外，並針對各主題進行分組座談，期能凝聚共識，落實計畫精神，營造社區、學校多元特色。

龍華科大長期關注在地社區，為善盡社會責任，由資管系施教旺老師執行的第三期「牽手龜山-保育、人文、科技的共榮與昇華」USR計畫，該計畫目的在為龜山區復育螢火蟲、推廣在地文史、地方創生、社區營造及特定族群關懷照護。所服務對象為桃園市龜山區，以及新北市鄰近龍華科大周邊社區，期能達成永續發展目標。

秋季會議分組座談共分為四組，分別為「龜山區USR交流」、「環境生態教育-火金姑」、「塔寮坑音樂會」、「跨校交流-資訊營隊」，每組皆有主講人維持座談進行。「龜山區USR交流」討論龜山地區的社區營造、地方創生請龍華科大、長庚科大、長庚大學、銘傳大學學者，一同參與；「環境生態教育-火金姑」邀請各家討論塔寮坑螢火蟲復育及研究；「塔寮坑音樂會」邀請龍壽國小、三多國小、迴龍國中小學、 山頂國小，一同討論音樂會及細節優化舉行；「跨校交流-資訊營隊」與龍華科大、亞東科大交流資訊營隊心得。

龍華科大大學社會責任與永續發展中心主任魯亮君指出，為將大學社會責任推動至在地，該中心動員許多教師執行USR計畫，由於龍華科大附近多為工業區，產學合作十分重要，從該校今年蟬聯遠見、天下Cheers雜誌「2023企業最愛大學生調查」全國私立科大第一名榮耀，便可看出產學合作對龍華的重要性，本次與會貴賓更有許多各公司主管代表出席，秋季會議成果更有助緊密維繫龍華科大與各工業區產學合作關係，並落實大學社會責任。

計畫主持人施教旺則表示，此次共識會議規模盛大並獲得廣泛回響，足見該校USR計畫成果已深植人心。舉辦秋季共識會目的，便是想讓地區民眾更加瞭解龍華科大USR計畫理念與成果。而為響應環保，會議所有資料電子化，達到落實永續發展；龍華科大未來也將繼續深耕在地，提出更多方案，一起打造大學城，帶給周邊更好發展。