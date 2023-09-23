為鼓勵師生勇於發揮建構力、創造力及表達力結合科技進行跨域創作，臺北市政府教育局（下稱教育局）辦理「112年度3R科技教育文化藝術創作競賽」，內容包含「AR 新藝術創作競賽」與「XR 交通安全創意競賽」2大類別，鼓勵學生運用新興科技（AR擴增實境及XR延展實境）開啟藝術創作，並關注生活周遭的重要議題（如：交通安全），整合跨域學習成果進行創新應用！賽事採取線上方式報名，報名期間自112年9月25日（星期一）起至10月6日（星期五）截止，獲獎者更有機會獲得新臺幣（以下同）1,000元至最高1萬2,000元不等之獎金，歡迎有興趣的北市學生踴躍組隊報名參加！

為協助各校師生提升科技跨域應用能力，教育局於7月陸續規劃11堂AR及XR科技培訓課程，共有339名師生參與，帶領學生從文本製作、影音串接到運用AR技術將虛擬物件融入實際情境，更首度規劃3D數位建模課程，引導師生創建3D物件及空間，認識新科技技術與未來遊戲開發、建築設計等產業之關聯，同時透過課程啟發學生運用科技創作動機，進一步透過競賽展現所學。本次競賽分為「AR 新藝術創作競賽」與「XR 交通安全創意競賽」2大類別，「AR 新藝術創作競賽」鼓勵參賽師生結合 AR 科技及既有藝術作品，發想二次創作，發揮具創造力的生活場景及互動體驗以賦予藝術作品新生命力；「XR 交通安全創意競賽」則特別融入生活情境，鼓勵參賽師生將XR技術結合交通安全概念完成作品，以活潑生動的方式，提升大眾對於交通安全意識的重視及瞭解。

本次競賽分「國小組」及「國中組及高中組」，採線上報名，詳細競賽實施計畫及報名方式公告於「臺北市科技教育網」（https://techpro.tp.edu.tw/，建議使用Chrome瀏覽器開啟），歡迎有興趣參賽學生於112年9月25日（星期一）啟智10月6日（星期五）期間組隊線上報名，初賽競賽將於線上進行評審，實體決賽將於112年11月19日（星期日）於日新國小及建成國中舉行，期待透過競賽激發學生創造力！

北市教育局表示，為迎接新科技浪潮，臺北市積極扎根 STEAM 及新科技教育，112年度將成立STEAM 及新科技發展辦公室，系統化統籌推動國小到高中職全學層新科技教育，亦規劃辦理多元科技競賽活動，積極鼓勵學生探索及應用新科技，融入生活情境，創新應用於解決真實生活問題，培養具備主動探索、尊重多元、合作分享、終身學習的未來科技人才。