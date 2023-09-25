為實踐大學社會責任，聖約翰科技大學日前舉辦「社區傳愛-愛的傳承演唱會」，邀請曾經入選「美國密歇根搖滾傳奇名人堂」以及榮獲「美國底特律音樂終身成就獎」殊榮的丁羅賓漢（P. Robin Dale）蒞校演唱，用音樂傳遞愛與關懷，用良善的力量服務居民。

丁羅賓漢出身於英國基督教宣教醫生家庭，自幼隨父親來台並受其行醫濟世的精神潛移默化。在自己事業有成之後，回頭體會父親所堅持「幸福的定義就是幫助別人」，因此結緣包沅禾老師後，展開他們創作音樂助人的美好旅程，用音樂作為療癒心靈的志業，並在疫情之後於台灣舉辦多場次演唱會，藉由歌聲撫慰疫後人心。此次搭配學校的大學社會責任（USR）計畫，期望以音樂藝術淨化人心，為校園與社區帶來溫柔與祥和的力量，也善盡學校服務社會及深耕在地的責任。

音樂會邀請曾經入選美國密歇根搖滾傳奇名人堂以及榮獲美國底特律音樂終身成就獎殊榮的丁羅賓漢蒞校演唱。(照片/聖約翰科大提供)

初訪校園旋即被學校美麗的教堂所吸引，丁羅賓漢說，能在聖約翰科大降臨堂舉辦演唱會非常的完美。「愛的傳承音樂會」當日，教堂內湧入學生、教職員、教友及社區朋友們座無虛席。

丁羅賓漢以影片做為引言介紹自己的家族，特別是祖父與父親一生義診的感人故事，也是自己受到感召的緣由；接著，丁羅賓漢高亢充滿感人力量的歌聲一首接一首，讓現場與會者如癡如醉的聆聽；演唱曲目中有4首曲子是和包老師一同創作的中文歌曲。

校內主管聯袂出席音樂會，左起：彭慶懷教務長、吳興祥校牧、包沅禾老師、丁羅賓漢、何副校長、黃寶瑛主任秘書、陳國雄研發長。(照片/聖約翰科大提供)

包老師感性表示，疫情期間他們一起創作許多歌曲來鼓舞人心，其中「珍惜生命」在中國大陸引起熱烈迴響，抖音點閱率一夜超過2千萬人。而有30年心靈諮商背景的包老師也一一回覆所有留言鼓勵安慰，幫助正走在輕生邊緣的民眾再次找回希望與勇氣，這次也希望透過療癒歌詞與動人旋律來祝福學校師生；丁羅賓漢表示很感動有機會走進學校，音樂帶來的改變力量和教育一樣的重要。

丁羅賓漢高亢充滿感人力量的歌聲一首接一首，讓現場與會者如癡如醉的聆聽。(照片/聖約翰科大提供)

何副校長表示，自己被丁羅賓漢的歌聲及理念感動，音樂帶來療癒與滋潤人心，非常感謝丁羅賓漢蒞校演唱為校園和淡水社區帶來祝福，也促成學校善盡大學社會責任，創造在地「生活共好」及「生命共榮」的願景。