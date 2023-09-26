近日，中華知識經濟協會理事長楊少明與輔仁大學聯合舉辦「2023 數位轉型暨ESG知識教育論壇」。

澳洲西雪梨大學副校長藍易振教授於今年9月接任天主教輔仁大學新任校長，藍易振校長分享輔大未來的ESG遠景目標與規劃方針以及輔大需要培養學生具備永續發展的能力、技能、知識和心態，而這些預期的畢業生特質，必須要建立在1925年創校使命的基礎上，以達到使命傳承。具體方向，藍易振教授提出G.R.A.C.E的五大目標，分別是G、強化並提升國際定位，R、鞏固國內入學指標，A、擴張海外學生來源，C、醫院、學術、政府、社會、企業整合生態，E、拓展多元多層次增加財務收入。

豪門國際開發股份有限簡廷在董事長授邀座談以數位產業及E S G零碳循環永續建構E S G未來城的智慧之都、E化生活健康數位產業經濟。簡廷在董事長以產業分享數位數據，從數位程式到數位A l智慧運算到數位創變記憶與辯別應變大數據的運算的A l智慧時代來臨，以及ESG環境、社會、公司冶理等未來的ESG，綠能、綠建、綠生活的新時代新知識、新教育與新巨大商機。

聯合國世界氣象組織發佈因人類破壞大氧氣，全球氣候暖化造成的氣候災難事件越發頻繁，因氣候變暖跟溫室效應有關 — 太陽光照到地球表面，再反射回天空，被大氣層裏的二氧化碳（溫室氣體）吸收，然後向各處釋放。簡廷在董事長呼籲建構ESG未來城，推動促進數位科技A l文化產業經濟，促傳統產業轉型邁向高端經濟發展，實踐無煙囪產業的新世代。