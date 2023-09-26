衛生福利部八里療養院於昨日舉行第29屆鳳凰盃運動會選手授旗典禮，由八里療養院院長張介信親手授旗給選手代表，意謂選手們將承載著八里療養院的支持與祝福參賽。張介信院長在授旗典禮中預祝選手們，不僅能表現平時辛苦訓練的最佳成果，更能展現高尚的運動家精神，同時也不忘溫馨提醒選手們留意個人健康與安全、彼此相互照應，平安快樂地享受康復成果。

本次帶領選手參加全國鳳凰盃運動會的領隊，職能治療師王玉山表示，帶領二十二位選手參加疊疊樂、藕斷絲連、兩人三腳、步步驚心、飛盤擲準、折返跑接力賽、桌球之運動競賽項目，期盼能發揮三個月以來的努力訓練成果，於比賽中脫穎而出，並宣揚八里療養院精神。

職能治療科主任張自強指出，自民國79年起，全國鳳凰盃運動會舉辦至今已經第二十九屆了，由衛生福利部各個精神專科醫院輪流主辦，結合台灣各縣市衛生局、精神醫療機構、精神復健機構、各地康復之友協會及全國康復之友聯盟等，是一個全國參與人數超過千位的精神障礙病友的大型運動會。各縣市的選手可以藉此機會相互交流與學習，也是一個提供精神障礙者在康復之路上展現復健成果的全國性舞台。更期待一般大眾，在看到精障者參與多元職能治療復健下呈現出健康有活力的一面後，能扭轉汙名化的標籤，用正向、開放的態度接納康復之友。