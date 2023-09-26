南華大學文化創意事業管理學系暨研究所執行長林倫全日前與嘉義縣中埔鄉詩情花園渡假村總經理呂孟勳共同簽署產學合作協定書，該渡假村將提供該校文創系學生進行職場體驗、活動專案策劃、導覽與解說等相關課程的實驗場域，雙方將透過產學合作攜手培育文創服務人才。

呂孟勳表示，渡假村共有十種以上的主題露營車，還有景觀區、打卡區、烤肉活動等設計，將深具特色的各種硬體設施與活動完美結合。除了露營車，遊客還可以選擇以親子為主題打造的夢幻城堡，不僅是網美及媒體喜愛的熱點，也讓原本坐落在阿里山腳下的靜謐小村落，成為嘉義縣旅遊最重要的環節之一。

呂孟勳指出，在城鄉共好以及區域發展方面讓他感到有一種使命感，未來也希望與學校可以針對永續文化、ESG、創生等主題有更深入的合作與討論。現階段希望能成為大學生的訓練基地，透過提拔學弟妹回饋母校，藉以培養知識與實務結合的文創人才。

南華大學文化創意事業管理學系執行長林倫全表示，為讓學生學用合一，提升實務能力，多年來積極與相關產業簽署產學合作，希望能讓學生更加深入瞭解文創產業的核心精神，將所學的管理、文化及傳播等技能應用在職場上，並且透過職場體驗累積實務經驗，強化專業能力及競爭力，未來畢業後即能與職場接軌。