新北市112學年度「12年國民基本教育地方宣導團」團員於昨日成軍，由宣導團團長教育局副局長劉明超親自授證，網羅了全市最資深的高中職校長、主任及課程督學等共46位擔任宣導團團員，其中校長佔20位，比例為全臺最高，肩負全市宣導任務，提供學生及家長專業諮詢服務，協助學生適性選擇、在地就學。

副團長新北高中校長柯雅菱指出，有別於其他縣市多由教師擔任，新北市宣導團主要由資深的校長、主任組成，希冀帶領學校熟悉最新升學制度。宣導團培訓後，彙整相關知能融入專屬新北市的教育政策及升學輔導機制等，研擬宣導版本，力求提供所有學生及家長最專業的諮詢服務。

新北市宣導團整合113學年度適性輔導、入學管道及108課綱等宣導主軸，將於10月至12月間規劃系列講座，針對新北市各國中9年級、高中職學生及家長，說明目前高中職升學進路及108課綱課程、學生學習歷程檔案、大學技專考招連動及素養命題等趨勢走向，包含基北區免試入學、技職教育、特色招生(含專業群科)、五專入學方式及志願選填等，都有最詳盡的解說。而明年1月至3月，則會辦理全市98所國中入校宣導，針對適性輔導、生涯發展、入學方式及升學進路等主題說明，並現場提供家長、學生專業升學諮詢。

教育局表示，每年國中教育會考結束成績公布後，會於各區指定中心學校，提供應屆畢業生選填志願面對面諮詢服務，教育局也會設立專線電話，供考生洽詢升學進路相關問題。此外，針對非應屆畢業生，亦於個別報名現場，指派2位師長提供二對一服務，協助會考後的升學流程了解，並回應升學問題。

新北市持續致力推展適性揚才的教育政策，並提升全市高中職軟硬體設施及活化學校課程。自101年高中職旗艦計畫、108年創新教育加速器，到111年起全面啟動「高級中等學校在地就學大聯盟計畫」，以扎穩根基、創新加速、資源共享三大目標推動高中職發展特色，形塑新北特色課程；同時透過大學策略聯盟，引進高教資源挹注中等教育，讓新北市學生可以在地適性選擇，快樂幸福就學。

相關宣導資料及志願選填電話諮詢專線：https://se.ntpc.edu.tw/