「112年度教學卓越獎」計有20所高中職由教育部國教署、直轄市、縣市政府教育局處推薦進入複選，經過7月中旬複選方案評選，共有8所高中職入圍金、銀質獎名單，將於11月17日在國立中正大學進行頒獎。

入圍教學卓越獎之金、銀質獎團隊分別為：新北市立金山高中、臺中市立豐原高中、國立臺灣師範大學附屬高中、高雄市立六龜高中、新北市立板橋高中、臺北市立松山家商、國立羅東高中、桃園市立觀音高中。

高雄市六龜高中課程設計以六龜文史為核心，並在地實地踏查，以玩為元素，引發學生學習動機；以藝術為媒介，串接各學習領域；以生活為範疇，連結在地認同；以模組產出為方向，延續傳承課程；以雙語科技為基底，訓練表達力，期盼學生從在地認同找到根。

臺北市松山家商以九宮格的曼陀羅思考法與Xmind的線上實作，引導學生探索自己過去、認識現在及規劃未來，並透過實地踏查永春陂濕地公園，瞭解在地人文，進而以SDGs永續目標探討地球人類迫切需要的議題。

新北市金山高中以科技教育課程為底蘊，研發循序漸進的課程模組，於高一階段先引發學生興趣、奠定學習基礎，進而於高二、高三階段設計進階實作，鼓勵孩子勇於創新思考突破框架、發展多元跨域能力挑戰自我，再透過自主學習課程深化培訓，輔以校外實踐分享與擴散。

臺中市豐原高中則是鼓勵學生走入山林，實踐探險教育，循序漸進的探索課程，從擬定追山目標引起學習動機、建構學習鷹架誘發自主學習，再帶領學生實際走入山林應用所學。

國立臺灣師範大學附屬高級中學以「學習者為中心」、「啟動自主學習」教學理念出發，並以「從生活現象的議題出發」、「提問導向的探究式教學」與「螺旋式學習的架構」等策略為基礎，協助學生藉由論證-探究-再論證-再探究...的思考循環，建立思考的邏輯與表達的架構、培養批判性思考能力。

新北市板橋高中以MAKE的四大核心精神（Manual手作、Autonomous自主、Knowledge 知識、Enthusiasm熱情），建構可以「For Fun」的創新學習系統；以設計思考為專案學習的理論基礎，整合以問題導向學習的創新教學策略,透過數位自造設備與技術進行方案實踐。

國立羅東高中以學生為主體，進行問題導向教學；跨科整合教學，符應核心素養；結合在地資源，貼近生活情境；重視團隊實作，融入人權議題，實踐法治教育，以培養學生培養民主參與及決策溝通能力。

桃園市觀音高中以「汪洋中創生永續，文化探尋在地情，交織創發動畫夢」為教學理念，從藻礁海岸與觀音工業區的環境議題引導學生思探究到建構 SDGs永續發展的課程脈絡。

國教署表示，以上8所高中職入圍教學卓越獎的金、銀質獎的團隊各有特色，且深獲評審團的高度共識與肯定，將於11月17日揭曉金、銀質獎得主，金質獎團隊可獲得60萬元獎金，銀質獎則獲30萬元獎金。