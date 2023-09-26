新北市教育局與文化局合作申請文化部「校外文化體驗計畫」，於23日正式啟動，連結文化與教育系統的資源，帶領國中小學生到文化部所屬場館和新北市美術館等地，透過實際走訪藝文場館，培養對文化藝術的感知及興趣。首發團烏來國中小師生共4車154位師生日前出發參觀國家兩廳院、新竹美學生活館及新北市美術館，實際感受藝術之美。

教育局表示，今年校外文化體驗活動推動學校帶領學生走出校園，走進戲劇院、音樂廳、演藝廳、美術館、博物館、歷史現場等文化場域，不僅提高孩子們接觸的機會，更對孩子的文化素養提升有很大的助益，尤其10月6日至10月22日新北市承辦2023臺灣設計展期間，已請美術館為參與學校安排設計展導覽，相信能夠拓展孩子的視野。

烏來國中小校長蔡依玲表示，本次校外文化體驗路線國中部參訪新竹美學生活館及新北市美術館，國小部則安排參觀國家兩廳院及新北市美術館；透過場館志工的詳細解說，讓學生體驗藝術場館的辦理活動、並對場館歷史、藝術文化都有進一步近距離的學習。而目前新北市美術館展出的是「新朋友 New Friends」，透過新開發的〈ID〉沈浸式互動遊戲，以及藝術家帶來的共創式親子同遊藝術作品，讓大家在遊戲與體驗中結交新朋友。

烏來國中小八年級高彭喜恩同學表示，這次來美術館裡面的每個展品都非常有創意而且很有特色，尤其是園區中礦石圖書館裡面的MimiLucy虛擬人物作品，感覺好像星際大戰的場景很有創造性，讓我大開眼界。

六年級高佑馨同學表示，最喜歡戲劇院的裝置藝術作品，是藝術家陳彥旭的《時時。刻刻》，是使用30年汰換的舞台地板做成的作品。作品中有舞者跳舞身影、皮影戲和我們原住民圖騰，整幅作品很有趣，原來汰換的木頭也可以記錄歷史，變成有意義的藝術品。

教育局表示，新北市校外文化體驗路線共有7條，於9月23日到10月22日辦理，預計約有180車7,200名師生參與。新北市一直致力於推動美感教育，多年來結合學校和民間資源，舉辦假日藝術學校、藝術滿城香、藝術場館劇場開箱等活動，擴展孩子的美感體驗機會。未來將繼續結合各界資源，培育藝術種子，推動藝術校園。