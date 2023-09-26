2023年第十五屆電視主持新秀會徵件即日起正式開始，旨在為廣播主持人和電視節目主持人搭建一個夢想成真的舞台，本活動由福建省廣播影視集團海峽電視台與中華兩岸文經協會主辦，只要你對主持有興趣、有夢想，年齡在28歲以下皆可報名參賽。台灣區將選出三位優秀選手，除了贏得一萬元的獎金，並取得前往福建泰寧參與兩岸總決賽，與大陸的主持新秀們進行激烈的競爭。

主辦方表示，這個比賽是一個展現主持才華和才藝的好機會，對於那些渴望在媒體行業嶄露頭角的年輕主持人來說，這是一個寶貴的機會。參賽者將有機會在不同主持類別中競爭，包括廣播、電視、網絡和節目主持。只要你對主持有興趣、有夢想年齡在28歲以下皆可報名參賽。

2022年主持新秀會金獎紀羽柔兩岸總決賽現場。(照片/中華兩岸協會提供)

今年的比賽將分為初選與決選，參賽者需通過多輪評選才能晉級，台灣區決賽將由評委組成的專業團隊分組在不同議題下進行評選，根據參賽者的表現和才華來選出最優秀的主持人。三位優秀選手將獲得一人一萬元的獎金，並有機會前往福建泰寧參加與大陸主持新秀的PK對決。

電視主持新秀會徵選活動是一個培養主持人才的重要平台，為年輕的主持人們提供了寶貴的機會，以實現自己的職業夢想。期待優秀的主持人在這場比賽中嶄露頭角，並獲得福建海峽電視台的聘書，為他們的職業生涯鋪平道路。如果你是一位有志成為主持人的年輕人，切勿錯過這個難得的機會，趕快參加2023年第十五屆電視主持新秀會，追求自己的夢想！

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