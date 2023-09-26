東海大學婦女會近日與臺中榮民總醫院高齡醫學中心，於東海大學婦女會館，聯合舉辦「112年度東海大學高齡長者周全性健康評估暨講座」，邀請在地社區住戶及東海大學教職員的參與，一同關心高齡長者東海大學教職員的健康。

東海大學婦女會會長羅蕙蓮表示，透過協助高齡長者做「高齡周全性評估」以及「攝護腺癌指數檢驗」兩大檢查，讓高齡師長、同仁們對自己的健康感到更安心。此次活動旨在提升社區高齡師長、同仁們的健康意識，協助他們維持良好的健康狀態，並為他們提供專業的健康評估與指導。婦女會也籌劃了相關議題的講座，邀請臺中榮總泌尿科陳韋辰醫師主講，為大家提供攝護腺的健康諮詢，進一步強化社區健康照護網絡。

羅蕙蓮會長指出，婦女會未來將持續舉辦類似的關懷活動，深化東海大學與其他校內外在地社區的連結，透過志工的奉獻與專業的醫療支援，持續提升老、中、青對健康的意識，相信在大家共同努力下，社區將會成為高齡長者健康、幸福生活的溫馨暖窩，進而共同打造一個充滿關愛與溫暖的地方。