國立臺南大學(南師)校友總會第3屆理監事任期將屆，該會於日前召開會員大會改選第4屆理監事，改選結果由原第3屆理事長吳東林繼續連任。與會最年長者為40級林昌期校友，已高齡九十幾，但仍心繫母校，堅持返校與大家聚會。

本次會員大會圓滿順利，改選結果眾望所歸，由原第3屆理事長吳東林繼續連任，第4屆理監事名單如下：

理事長：吳東林(68級校友，前總統府侍衛室主任)

常務理事：吳美滿(44級校友，臺南市女性權益促進會創會榮譽會長)、翁資雄(47級校友，前臺南市土城國中校長)、黃明榮(53級校友，立銪貿易集團總裁)、邱敏捷(70級校友，臺南大學國文系教授兼人文學院院長)、陳惠萍(76級校友，臺南大學教育系教授兼校長)、林勇成(86級校友，臺南市仁德區虎山實小校長)

理事：黃阿修(53級校友，曾任國小教師及教學組長)、李振芳(63級校友，國小校長退休)、陳政見(68級校友，嘉義大學特教系教授)、張添唐(71級校友，臺南市南光高中校長)、陳俊吉(74級校友，臺南市善化區善糖國小校長)、葉子超(74級校友，澎湖縣望安鄉將軍國小校長)、陳世聰(75級校友，屏東縣瑪家鄉長榮百合國小校長)、楊淑晏(76級校友，臺南市中西區永福國小校長)、李宜學(78級校友，借調臺南市政府教育局特殊資源教育中心主任)、周育賢(78級校友，國小校長退休)、陳智賢(80級校友，澎湖縣馬公市中興國小校長)、王怡仁(83級校友，臺南市南化區瑞峰國小校長)、歐宗明(83級校友，臺南護專通識中心主任)、黃滄海(84級校友，成功大學體育健康與休閒研究所教授)

常務監事：林振陽(50級校友，成功大學兼任教授)

監事：王福村(50級校友，中華生醫科技應用協會法務長)、葉和源(70級校友，臺南市東區勝利國小校長)、周生民(79級校友，臺南市中西區進學國小校長)、連廷嘉(79級校友，臺南大學諮輔系教授)、卓國雄(82級校友，臺南大學體育系副教授兼校友中心及體育室主任)、駱怡如(91級校友，高雄市大寮區忠義國小輔導主任)

會後，全體理監事及會員前往四草大員港碼頭進行生態之旅，搭船遊台江欣賞濕地生態、景觀與水鳥，體驗漁村捕撈及認識蚵棚，當天拉上來的蜈蚣網裡，還捕捉到紅蟳及水母，解說員讓大家細看並觸摸水母圓傘狀處體驗觸感，驚呼連連。

參與的會員表示，上午會議改選一團和氣，膺選者，老幹新枝，順利接棒，榮耀奉獻；中午一同於南大學生餐廳聚餐、敘舊又拍團體照，其樂融融；下午台江秘境一遊，耐人尋味，值回票價，回味無窮。