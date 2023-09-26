臺南市家庭教育中心日前委託臺南市杏林青年醫學教育協會於安南區公所辦理主辦親子增能講座「網路家庭停看聽」，吸引許多關心孩子使用網路問題的家長。專家建議，可以從「家庭協議書」上協助孩子設立網路使用界線，從了解傾聽孩子的需要並提出照顧者的期望，互相取得彼此承諾及共同執行的默契，才能落實青少年在網路上有效率的使用規範。

黃偉哲市長表示，隨著AI資訊科技發展，網路使用在現今家庭是無法捨棄的，但教導孩子謹慎過濾負面的資訊，並善用工具進行學習有其必要性。樂見兩個世代-祖父母級及青少年孩子的家長，同為這棘手的網路家庭問題一起增能。教育局長鄭新輝說明，社會變遷下許多孩子沉浸於網路叢林，漸漸剝奪家庭凝聚時刻，家長或照顧者此時必須適時挽回孩子的迷失，運用愛與信任促進親子有效溝通，降低孩子網路沉迷風險。

受邀講師楊涴婷本身有六年擔任青少年的輔導經驗，以輔導的視角來鼓勵家中主要照顧兒童及青少年的家長，如何使用正確的方法來培養孩子對網路世界過於沉迷的免疫力。網路使用在現今家庭是無法捨棄的，需教導孩子謹慎過濾負面的資訊，避免過度使用虛擬世界致社交連結力日益薄弱，影響求知好奇心及耐挫度降低，也呼籲家長正視網路社群複雜多元造成孩子在不健康的競爭心態下，導致快樂感不易滿足的情形。

杏林青年醫學教育協會理事長江淑華提到，「愛的存款是所有成功管教的基礎」真正用愛陪伴孩子勝於一昧的網路管制，平時和孩子的互動與親密是讓孩子可以聽進管教的關鍵鑰匙。家長需以身作則，孩子才有機會看到教育的優良典範。

家庭教育中心張冰嫈主任補充說明，家長正確價值觀的傳遞相當重要，藉由不同家庭生活經驗交流，激發良性互動循環，潛移默化中增長親子雙向溝通機會。