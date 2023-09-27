夢想淘心室9月27日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請到元培醫事科技大學-生物科技暨製藥技術系生體分子機能研究中心的執行秘書陳彥君來到節目。分享透過腦波檢測發現數值以及測驗結果的背後含意到底是什麼，似乎從腦波可窺探內心與靈魂的密碼？彥君在節目中分享很多與自己25歲年齡不符的成熟觀念，讓主持人都不禁讚嘆有智慧。

自喻像青檸的彥君認為，檸檬很酸但大部分的人都喜歡，在食品或是製品加入不同比例的檸檬汁，會讓大眾更加喜愛。覺得自己在不同的領域或是行業裡摸索過，個性在不同領域的行業區塊就像青檸一樣，加入一定比例可以讓自己更Acceptable，簡單來說就是希望可以融入每個領域和行業中，讓自己變得更圓融。

民以食為天，曾就讀食品科學系的彥君，小時候的第一個志願就是希望可以為社會大眾一同守護食品的安全。此外，也在節目中分享關於此領域的專業術語，多年來政府一直在推動食安的問題，HACCP為食品安全管制系統，目地為管理食品原物料的驗收、加工和製作存放，這套管制系統源自於NASA的計畫，想讓太空人的食物沒有病原菌，其中的HA為危害分析，分析食品加工運輸的可能的危害，CCP則是管制點，偵測到問題的時候，要訂製一個方案去解決這個問題，很像人生上遇到問題需要設一個停損點去解決問題。

主持人和彥君結緣是因為做了腦波檢測，而彥君也在節目中分享，關於腦波檢測的結果可以分成四大象限，分別是黃腦、藍腦、橘腦和綠腦，台灣多數人測出來的結果都是橘腦人，這類人大多是路見不平拔刀相助的個性；黃腦人的思維較為細膩，邏輯清晰會深入探討細節；藍腦人擁有藝術家特質和豐富創意度，而綠腦人則是一個循規蹈矩、使命必達，照著規矩再做事的人。

尼采:「我屬於今天和過去，但是我的一些東西，將屬於明天後天和將來。」這是彥君寫在桌前的一句話也是人生的座右銘，他認為過去的事情已經過去，發生的事情也無法改變，無論是幫助你或是傷害你的，都是人生的積累，而我們也可以藉由發生的人事物去反省自己，讓自己的視野及心胸更開闊，讓明天和未來有更好的發展和方向。如果你想了解更多關於腦波檢測背後的含意，歡迎收聽【曉宇宙】節目。

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