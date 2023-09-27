即將迎來一年一度的中秋節，在這個屬於團圓的日子裡，為了讓飄洋過海到臺灣求學的境外生，可以感受傳統文化的節慶氛圍，以及團圓的溫暖，義守大學特別在中秋節前夕，舉辦「臺灣文化體驗–義起迎新慶中秋」的烤肉派對，120位師生齊聚一起，「義」家烤肉萬家香，場面相當熱鬧有趣。

義守大學國際及兩岸事務處與「僑生聯誼會」、「無國界學生聯盟」社團，特別選在戶外休閒農場舉辦烤肉趴，豐富的食材都讓來自美國、英國、法國、聖文森、巴勒斯坦、吉爾吉斯、蒙古、泰國、越南、日本、港澳等國家的學生相當興奮，大家分組圍在烤肉架旁，輪流大展“夯肉”技巧。來自英國的Max以及巴勒斯坦的Hadeel感到相當新奇，因為在他們的國家沒有中秋節日，尤其臺灣的烤肉食材，像是客家鹹豬肉，鹹香的滋味都令他們驚豔。另外來自法國的交換生瑪蒂爾德說，一開學沒多久就遇上中秋節，學校特別舉辦烤肉活動，集結不同國家的外籍生團聚在一起，體驗傳統節慶文化，讓獨自在異鄉求學的大家，感到非常窩心。

來自越南就讀「管理學院」博士班一年級的武氏美幸，這是她第7年在學校過中秋節，很感謝義守大學在每年中秋節都會舉辦活動與分享節慶文化的魅力，讓境外生深刻感受到學校的用心。參與義守大學I-Buddy國際學伴計畫的本籍生譚振丞，目前就讀「智慧科技學院」資訊工程學系四年級，他因為國際學伴的關係，因此認識許多來自不同國家的同學，這回大家一起過中秋節，他以“地主”的身分，大力分享兒時過中秋的回憶，他更現學現賣用吉爾吉斯語「Salam」向大家問好。

義守大學國兩處處長李嘉崑表示，很多境外生都是初次過中秋節，透過活動讓不同文化背景的學生相聚在一起，感受中秋佳節團圓的氛圍。義守大學有來自全球五大洲、40多國、近1500位境外生，每年在不同的節慶時分舉辦不同的體驗活動，讓遠從海外而來的學子感受到滿滿的溫暖；甚至，讓本國學生與境外生藉活動搭起友誼的橋樑，各國文化的交流、語文能力的提升，都在義守大學的學習生活中，隨時精彩上演。