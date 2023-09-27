2023WMI世界數學邀請賽今年7月於韓國舉辦總決賽，新北市代表隊共獲得4面鑽石獎、2面金獎、11面銀獎、8面銅牌及1位優異獎，鑽石獎更是全台最多，表現相當亮眼。今日於市政會議獻獎，分享成就、喜悅與感謝。

WMI世界數學邀請賽是臺灣發起的首個「國際級別」數學競賽，每年1月舉辦國家代表選拔賽，獲得銅獎以上學生進行培訓並組成國家代表隊，在7月前往主辦城市參加世界總決賽。今年參與國家來自世界各地，共18國，集結1314位世界數學菁英參賽，精采絕倫。

東湖國小三年級陳佑嘉同學表示，今年是第2次參賽，參加國際比賽，除了增加英語溝通能力外，也看到世界上有如此多數學競爭好手，真的大開眼界。在總決賽得到最高級別－鑽石獎，上臺領獎時，穿著臺灣代表隊的衣服，拿著國旗拍照，覺得非常興奮與光榮。未來將更專心的學習課程，增加自己解題思考能力，期待明年再度參加WMI世界數學邀請賽，獲取好成績。

昌平國小二年級張簡品妍同學表示，從幼兒園就開始參加WMI數學競賽，當時看姊姊比賽獲獎，也想要自己擁有獎牌，便跟著一起參加。很開心連續兩年總決賽都成功獲得金獎，明年想要繼續挑戰，希望能連續3年獲得金獎，就可以拿到傳奇獎。此外，因為疫情的關係近幾年都是線上決賽，今年全球總決賽採實體方式，有機會到韓國參加比賽並獲得寶貴的經驗，非常難得。

教育局表示，利用各種不同思維方式引導學生將真實生活中的問題進行轉化，進而培育學生成為駕馭世界趨勢、超越改變的跨域優質人才，是新北市積極推動STEAM教育的目標，也因此對學生數學學習相當重視。期盼學生學習數學的同時，也能享受數學帶來的樂趣，透過多元的模式鼓舞學生對數學學習產生興趣，進而發展國際化，藉由競賽型的學習歷程，磨練孩子更具未來適應力，也能在國際舞臺上發光發熱。