臺灣科技大學在今年「上銀智慧機器手實作競賽」大獲全勝，電機工程系碩一黃柏笙同學與不分系大二周佑澤同學所組成的「下一隊」在智動裝杯、智動裝袋以及智慧撞球中，全獲冠軍，共獲頒27萬元獎金。其中應用組的智動裝杯及智動裝袋項目，亞軍及季軍均從缺。更值得關注的是，黃柏笙同學已連續3年在智慧撞球獎項奪冠。

黃柏笙指出，上銀智慧機器手實作競賽以往都偏重在程式能力，但今年較著重在硬體的機構設備，處理複雜的機器手臂動作，因此非常感謝上銀科技在賽前借出機器手臂讓團隊練習，始能游刃有餘。也謝謝指導教授吳國彰老師提供3D列印、雷射切割等實驗室設備，以及時常分享業界經驗，讓他受益匪淺。

關於智慧撞球項目，黃柏笙說，他其實不會實際敲桿打撞球，只是懂得運用影像處理程式及機器手臂等軟硬體整合，操作機器手臂擊打撞球。而根據他的分析，競賽當下跟實驗室的環境不同，導致許多團隊無法因地制宜以及調整分工，而他在賽前親力親為、要求嚴謹的時常思考各種可能，並經過多次沙盤推演，才能每次比賽跟不同隊友盡速培養默契，屢創佳績。

擔任指導教授的臺科大應用科技學士學位學程吳國彰老師表示，對於黃柏笙在今年奪得上銀智慧機器手競賽的三項冠軍，除了為他高興且自豪外，心裡也認為實至名歸。每年都在暑假看他準備比賽，即便是面對主辦方每次精心設計的不同難題，也總能舉重若輕，用最簡潔且有效的方法，提出最佳解決方案。這樣的能力，是黃柏笙本身的才能加上努力而來，身為指導老師，反能從學生身上學習，並看到一個技職生的完美模版：「擁有實現其務實想法的整合技術能力學生」，這也是一直以來的教學目標。

今年的上銀智慧機器手實作競賽，在「智動裝杯」、「智動裝袋」以及「智慧撞球」

三項目中，均出現不同於以往的困難題目。「智動裝杯」內容為模擬工廠出貨或無人飲料店的情況，使用機器手臂拿取杯、蓋後，裝取一定水量，再取到出貨區。「智動裝袋」要利用機器手臂打開摺好的紙袋，再將裝了3種物料，包括鋁箔包飲料、鋁箔袋食品、光滑表面的橢圓形食品放入，共須完成4袋。「智慧撞球」則是從原先輪流出桿共10桿，改為每隊2分鐘，需要優化影像處理速度，加快效率。而這剛好恰是臺科大團隊最擅長的部份，因此在今年第三度獲得冠軍。

上銀科技舉辦上銀智慧機器手實作競賽，自97年到今年已辦理15屆，秉持理念：「機器人的誕生是為了服務人類。教育讓機器人擁有智慧，提供人類服務的永續行動」，激發與鼓勵國內年輕學子針對機器手臂進行研發及創意應用。