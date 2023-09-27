30年前推出第一部劇情長片《少年吔，安啦！》的知名導演徐小明，現為中國美術學院電影學院院長，25日帶領院上師長到訪母校世新大學，一窺名聲遠播的世新LVS智能攝製基地（LED Virtual Stage），並與世新大學校長陳清河、副校長楊盛昱、廣播電視電影學系主任葉基固、公共事務室主任唐淑珍與LVS技術總監邱子杭等師長深度交流，盼未來雙方有更多合作機會，為社會培育更多傑出影視人才。

畢業於世新大學電影科編導組的徐小明，1992年推出首部長片《少年吔，安啦！》，獲選為當年坎城電影節導演雙週閉幕片，被譽為「台灣黑幫電影神作」，去年以4K畫質的數位修復版再次上映院線，不僅首週票房創下歷年數位修復電影紀錄，最後更獲得近920萬票房佳績。近年重心轉往學界的徐小明，兩年多前獲邀至中國大陸杭州的中國美術學院任教，目前擔任電影學院院長，聚焦在導演、攝影、美術為優勢的學生，建構電影作者意識與詩性美學，培養具有人文精神、批判意識的專業創作型人才，與兼具技術性 、社會性與文化性的研究型人才。

「我們的任務就是到全世界與一流的電影學院進行交流。」徐小明表示，近期他與同為中國美院電影學院教授的妻子陳玲珍、副院長付帆、教授杜海濱與導演系主任周佳鸝等人，陸續前往全球知名電影學校進行交流，包括荷蘭電影學院、英國國立電影電視學院、倫敦電影學院、倫敦大學國王學院與俄羅斯的全俄國立電影學院等知名學府，而回到華語圈，徐小明則指名要優先來到母校世新大學。

此次難得返台，長年致力於發掘兩岸影視製作人才、擔任CNEX視納華仁執行長的陳玲珍，則為了籌辦的第14屆「CNEX Chinese Doc Forum 華人紀錄片提案大會」活動，一行人全都行程滿檔，但一確認能走訪世新大學，一探全球唯一為教學而建設的智能攝製基地，團隊全都滿心期待，也讓參訪行程與討論十分熱絡。

「這是大刀闊斧的投資！」看見世新師生近年在智能攝製基地創作的成果與紀錄，中國美院電影學院副院長付帆認為「非常難得」，世新學生可以在棚內使用各項頂尖設備，進行長時間的學習、摸索到完成作品，他坦言這需要一定規模的生源、齊全的技術性配套、跨領域的學生專業與行政資源的支持才可能完成。類似的課程與設備，他們也有與中國大陸的大型企業進行產學合作，但使用時間大約兩週以內，對他們的學生學習與創作，相對來說非常有限。

藉由成就亮眼的校友返校，促成了世新大學廣電系、數媒系與中國美術學院電影學院展開新的交流，雙方針對系所專業對接、師資優化、人才培育、產學合作現況等進行探討，也相互分享傳播教育、實體布景棚、虛擬製作模式的建構與投入，期待有更進一步、實質性的學術交流與合作，共同努力提升高教環境，培育擁有國際級專業、符合世界趨勢的新一代影視專才。

世新校友、知名導演徐小明（左三）與中國美術學院電影學院教授群參訪世新大學智能攝製基地。(照片/世新大學提供)