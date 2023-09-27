中臺科技大學於今舉行一年一度的教師節慶祝活動，校長、各級主管及醫療暨健康產業管理系師生代表齊聚一堂，共同慶祝這溫馨而特別的節日。今年慶典拉開序幕的亮點活動，正是傳統的「教師節敬師茶會」，這不僅是對教育工作者的尊敬，也是場富有意義的品格教育實踐。

敬師茶會不僅是對教師感謝之情的表達，更是一場現場教學體驗，融合了微課程「茶道與茶席」。活動中，由茶藝老師孫丕聖教授親自示範，學生們學習了茶道的精髓，並藉由參與奉茶儀式，彰顯品德教育及服務學習的核心價值，透過沏茶和獻茶的互動，展現及表達對師長的尊敬與感激。這一過程不僅讓學生們學習到茶道的藝術，同時也強調了尊師重道的價值觀。

中臺科大陳錦杏校長在活動中強調了教育對社會的重要性，並感謝全體教育工作者的辛勤付出。醫管系葉季森主任也欣慰地表示，中臺科大不僅提供最優質的教學環境給所有的師生，同時更將品德教育及服務學習的內涵完美的予以呈現，真是一所不可多得的優良學府。

這場别開生面的「敬師茶會」不僅是傳達對教育工作者的一份感謝，也是中臺科大在品格教育上的一次嘗試探索。中臺科大希望透過這樣的活動，讓學生們能夠更深刻地領悟到尊師重道的價值，同時拉近師生之間的距離，促進校園的和諧和凝聚力。此次活動不僅是一場慶典，更是中臺科大對教育的承諾，繼續致力於提升教育品質，為培育更多優秀人才貢獻力量，並繼續推動教育事業的發展。