今年畢業於真理大學音樂應用學系的香港僑生許樂，藉由真理大學雙聯學制的合作順利取得台灣與英國密德薩斯大學學士的雙重學位，且在今年八月成為英國皇家伯明翰音樂學院研究所(Royal Birmingham Conservatoire)的準碩士生。許樂對於自己能順利進入英國皇家伯明翰音樂學院研究所除了感到開心之外，更感謝真理大學音樂應用學系許双亮主任當初對她的鼓勵與協助申請真大雙聯學制學程。

許双亮主任表示:「許樂是僑生，語文能力非常好，再加上她主修小提琴，我相信英國密德薩斯大學的表演訓練應該可以提升她的國際視野，所以我就鼓勵她去嘗試，她很用功，所以她申請到英國皇家伯明翰音樂學院研究所，這所學校是英國9大皇家音樂學院其中之一，我和系上老師都很替她開心。」

2022年8月甫升大四的許樂帶著真大師生與家人們的祝福隻身前往英國求學，許樂表示大四前她一直在東方的教育制度長大，因此能夠前往英國將協助她探索和體驗西方教育制度的良好機會。此外，密德薩斯音樂系是新開的科系，讓許樂更加期待理解西方國家如何上音樂課，當然更大的誘因是畢業後能得到台灣和英國的雙文憑畢業證書，想到日後找工作或報考研究所的學歷認證會更高也讓許樂下定決心。許樂講述台英兩國在高等教育的差異時說明，英國很注重critical thinking(批判思考)，所以英國的教授都會要求同學在課堂上進行小組討論，在上課前會給文獻資料提供同學課前預習。在英國有許多論文要寫，一開始她很不適應，但幸好學校教授以視訊的方式與她討論論文的寫法，同時學校也有免費資源，提供論文專業小老師幫忙指導，藉由課堂討論、文章閱讀與論文寫作的英語訓練，短短一年提升許樂在英語閱讀，聆聽與口語能力的大幅進步，進而讓她有信心繼續攻讀碩士學位。

許樂最後再次感謝真大許双亮主任與系上教師，她相信如果不是真大音樂應用學系系上老師對她的信心與肯定，她一定無法離開舒適圈追逐夢想。英國皇家伯明翰音樂學院有很多與伯明翰樂團演出的機會，例如伯明翰市立交響樂團，且平時樂團注重本科生與研究生的相互學習，有利於學生之間的音樂交流，許樂希望有朝一日能有機會與世界知名的交響樂團合作演出。