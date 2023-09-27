大同大學講座教授許超雲、程正介講師獲頒教育部112年資深優良教師。許教授任教超過四十年，今年一月退休後擔任講座教授，春風化雨不餘遺力，他笑說，從不覺得當老師累，「感謝還有同學，還可以繼續教書。」程正介老師感謝大同校園中的老師、同事，在教職路上給予協助，並表示「大家都是我的貴人。」大同大學校長何明果亦出席頒獎典禮，對許教授及教師們對大同的付出，表達敬意與謝意。

許教授於七十二年至大同大學任教，並擔任通訊所創所所長、電機系主任、研發長、電資學院院長兼工學院院長，對校貢獻良多。他提到，當老師一點都不輕鬆，因為「精進教學技巧是身為教師的宿命」，是畢生志業。時常把老子說的「善人者，不善人之師；不善人，善人之資。」放心上，把握教學的機會。

教育部日前舉辦「112年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會」，蔡英文總統、行政院陳建仁院長、教育部潘文忠部長均親臨會場，向獲獎教師表示祝賀，並向全國老師表達感謝，祝福勞苦功高的教師們「教師節快樂」。