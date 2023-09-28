南華大學於9月27日舉辦「產業諮詢顧問交流會」，邀請36位第四屆產業諮詢顧問與校內主管一同進行交流座談，藉此聯結顧問企業與系所專業，發展多元產學合作，並提供學生實習就業機會。當天由校長林聰明主持交流會，副校長林辰璋、李坤崇、各院院長及相關一級主管一同出席與會參與交流，當天也頒發產業諮詢顧問聘書。

林校長表示，南華大學長期深耕生命教育，是一所邁向永續發展的大學，在生命教育品牌特色在104年至113年連續九年獲選設置教育部生命教育中心，尤其在111年台灣生命教育意象館正式啟用。在ESG環境永品牌特色也從108年至110年連續3年獲得國家企業環保奬金級奬，同年再獲頒榮譽環保企業獎，並且111年再獲第四屆國家企業環保奬最高榮譽巨擘奬等等成果。

副校長兼職涯發展處處長林辰璋承辦主持本次產業諮詢顧問交流介紹產學合作、永續經營及各院專區、專業對接的產學行動策略，以及介紹南華大學的願景，有生命教育、環境永續、國際評價 等品牌特色，以及永續淨零轉型策略職能需求，專業對接永續經營實績，產學合作國際專班、未來永續發展重要議題、產學合作、永續經營等等。並由各系所院長吳欽彬、張裕亮、葉宗和、陳柏青等各院專業對接產學的行動策略介紹介紹。

產業諮詢顧問、豪門國際開發股份有限公司簡廷在董事長介紹產業發展趨勢與展望，南華大學長期以來是一所孕育人才的良田，而產業是經濟的舵手，因此產學合作、永續經營交流，希望能跨產業資源整合，積極促進數位產業轉型發展，以台灣半導體硬體產業的優勢，發展數位軟體程式，以數位程式計算到Al運算科技與數位應用、應變等數位高端高質的產業，以防人口銳減勞力不足的高效經濟育成以備不時之需，迎接E S G永續發展，促進環境、健康E化生活良好品質環境的新知識、新教育、新商機、新展望，數位產業E S G零碳智慧城市。