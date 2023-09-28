台北市士林區雨聲國小日前舉辦師生共登大屯山的活動，依照學生能力規劃大屯山系三條不同路線，並在活動前辦理全校行前會勘，了解路線之難易及課程設計之方向，除了全校統一的行前會勘外，部分老師也再利用假日或是沒課的時間，一再的進行行前路線探勘，以求活動當天順利安全。

低年級走人車分道到花鐘，伴著蔚藍的天空，滿眼陽明山的綠意，小朋友開心的往花鐘前進。在花鐘午餐後，回到前山公園進行活動。在球場空地上進行「尋找毛毛蟲國王」活動，由小朋友和參與的家長一起猜拳接龍，選出最厲害的猜拳王，成為毛毛蟲國王，最後由國王指定動作讓大家大合照，大家都猜的不亦樂乎，爸爸媽媽在陪伴孩子的同時，回到童年的純真。孩子在爸媽的陪伴下，留下成長過程中的快樂的回憶。

中年級挑戰大屯山、二子坪公園、大屯自然公園、五感體驗區，除了走在二子坪碎石路面外，步道旁的大屯自然公園有著如畫的大屯池景色，以及偶爾加上的一抹山嵐，老師指導孩子們閉上眼睛、用心聆聽，用皮膚感受涼風的吹拂，享受著在山林中五感的意境，除了健走又能挑戰極限，雖然有些學生一度落後無法挑戰最高峰，但老師們耐心陪伴先行下山到二子坪步道會合，真的很不容易！三年級樂樂說：「我好喜歡爬山，一點都不累，而且可以邊走邊聊天，說一些我們的祕密！」胡善軍說：「這邊的生態好棒，可以看到好多的昆蟲，我還有這裡的昆蟲都好大隻，我看到了蚱蜢，跳的好高喔，還有石龍子、枯葉蝶好棒！」

高年級挑戰最艱難的步道：水車寮步道－竹子湖路－水尾步道－大屯山步道－大屯山觀景台來回，一路欣賞水尾步道竹林之美，又體驗大屯山步道險峻的階梯，隱身在竹林與芒草叢中的意境，綿延無盡的路途，有的學生雀躍的沉浸在山林中還嬉戲笑鬧，有的學生叫苦連天直喊登山真辛苦，但終究還是完成不可能任務！五年級宇晴登大屯山步道時，腳抽筋了，她說：「怎麼這麼累，我明年不要參加了！」，還好護理師協助按摩後，下山時，又是一條活龍了。周祐樂說:「雖然我常常跟爺爺一起爬山，但是今天比較陡，真的有比較難爬！」

雨聲國小楊校長說：「辦理登山活動的目的是，讓孩子親近、體驗與認識大自然，並走出房間，跨出都市叢林，走入山林吹風，比在家吹冷氣，更節能減碳，也學著以謙卑的態度去看待並守護地球。」雨聲國小向大自然學習親師生一起來！