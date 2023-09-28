教育部青年發展署於全國各地設置75個青年壯遊點，包括文化、部落、生態、農村、體能等活動類型，透過達人導覽、景點探查、動手實作等方式，讓青年重新認識臺灣這塊寶島的文化特色。其中12個為原住民相關的青年壯遊點，有3個壯遊點於9月舉辦了原住民族文化壯遊體驗活動，從生活習慣、傳統工藝到原民特色料理等，引領青年感受原住民部落所流傳下來的歷史記憶，探索部落多樣風情。

花蓮太巴塱是阿美族人數最多的部落之一，同時也是花蓮紅糯米的主要產地，花蓮太巴塱青年壯遊點舉辦「太巴塱食農教育─太巴塱野菜文化」活動，帶領青年認識當季野菜食材，親手製作紅糯米特色料理，再跟著部落族人窺知部落歷史文化，於傳統歌謠的伴奏中，品味傳統料理，全面體驗部落族人的生活。花蓮縣光復鄉太巴塱社區營造協會蕭明山理事長表示，太巴塱部落文化悠久，在百年歷史的太巴塱國小中，除了欣賞具有木雕特色、培育出許多知名棒球選手的美麗校園，還可以走訪kakitaan祖屋，了解昔日的信仰中心，以及傳統祭儀、社會結構，對太巴塱部落深入認識。

嘉義珈雅瑪青年壯遊點舉辦為期兩天的「鄒遊獵境溪遊記」活動，部落群山環繞，美景盡收眼底，活動中，青年親身體驗搗麻糬、甩風笛、竹林探索、射箭及原民舞蹈等，感受珈雅瑪部落的獨特魅力，過程中，一探神秘的鄒族取火傳說，並在活動中邀請青年與部落一同探討珈雅瑪的未來發展，共同激發創意，共創部落願景。

「有泰雅族的地方就有桂竹」，桃園卡普青年壯遊點辦理「宇內溪游桂竹林秘徑赫威神木抱抱」活動，讓青年置身於廣闊的桂竹林間，也走進部落竹林秘徑，從竹的認識開始，一切身體力行，伐竹、拉竹、製作竹筒飯，探索泰雅族與竹交織的文化結晶；再走進赫威山徑尋神木，遙想泰雅族人代代生存的足跡，遠離塵囂，一起沉浸在泰雅族文化的浩瀚中。

青年壯遊點規劃辦理多元豐富的體驗活動，鼓勵青年朋友可以在從事戶外體驗探索，親近山林、海洋同時，學習敬山敬海、友善環境及生態永續。想知道更多青年壯遊點活動資訊，請至青年發展署官網（http://www.yda.gov.tw）及「壯遊體驗學習網」（http://youthtravel.tw）瀏覽，查閱活動加入壯遊行列。