今日教師節，新北市定古蹟大觀書社上午舉行「至聖先師孔子誕辰2573週年釋奠典禮」。平日不開大門的書社，特別配合古禮「啟扉」迎神，並由新北市副市長劉和然身穿長袍馬褂擔任主祭，以26道傳統古禮，表達對孔子的最高崇敬。除了祭孔傳統儀式完整呈現外，現場也準備壽桃及沙琪瑪造型牛，於古禮結束後贈送給現場參與的民眾。

副市長劉和然表示，大觀書社至今已有160年歷史，主祀文昌帝君。為表達對孔子的尊敬與感念，於每年9月28日舉行「孔子誕辰釋奠典禮」。非常感謝大觀書社辦理祭孔典禮，彰顯重視師道傳承，也藉由教師節，感謝新北市各校教師在孩子成長過程中無私的奉獻，給予孩子愛與關懷，引導孩子智慧之路，為國家作育未來英才。

祭典全程遵循古禮儀式，由板橋國小在職及退休教師擔任禮生，在連續三次莊嚴肅穆的鼓嚴中，進行啟扉、迎神、進饌、三獻禮、恭讀祝文、飲福受胙、撤饌、送神、望燎、闔扉及撤班等，共有26道程序。其中飲福受胙儀式，更特別以三層素肉及米酒替代宰殺動物，象徵祭祀者向神明祈求，將福氣賜於祭品中，所有參與者都可以得到神明的祝福，增長智慧與福份。

大觀書社總幹事鄭義鈴表示，大觀書社於民國85年起辦理祭孔典禮，以弘揚師道、彰顯尊師重道及作育英才之重要性。過去古禮祭孔大典會拔牛羊身上的毛，以增長智慧，或獻祭牛毛血灑在土中以滋養土地，表示豐收，並有潔淨之意。但大觀書社以不同方式替代宰殺，近年以沙琪瑪製作疊成牛的造型，象徵「智慧高升」，祝福市民及學子們，受孔子的庇佑增長智慧、學業進步。

此外，板橋郵政總局連續5年提供教師感謝卡片給大觀幼兒園小朋友，讓小朋友發揮創意，以彩繪或注音一字字寫下對老師的感謝。童言童語的祝福及圖畫掛滿大觀書社門口，氛圍備感溫馨，更讓老師們心中滿是感動。

教育局表示，新北市重視適性發展及品德教育，誠摯感謝各校教師的辛勞，讓新北學子能夠在愛與關懷中適性展才，正向成長；尤其這幾年因為疫情關係，第一線教師為了孩子的健康安全與學習奔走，格外辛勞!希望透過祭孔活動，喚起學生及社會大眾感謝老師的心，讓尊師重道的精神傳承下去。