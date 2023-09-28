本月《天下雜誌》公布 2023 永續幸福城市大調查，臺北市在文教面向獲六都第一；《遠見雜誌》也公布了 2023 縣市總體暨永續競爭力調查，臺北市在教育與文化面向為全國第一；感謝每一位辛勤付出的老師，今年度北市也有7位教師榮獲教育部師鐸獎殊榮，獲獎人數全國第一。 考量物價持續上漲，且教育現場面臨巨大的挑戰與變革，教學模式多元化，教師工作日益繁重，為感謝第一線教育人員的專業貢獻、努力付出，蔣市長指示教育局將敬師獎勵金自 600 元提高至 2,000 元，並編入 113 年預算，希望議會能支持，於 113 年實施。

臺北市重視教育品質及發展，提供教師完善的工作環境，讓教師安心致力於教學工作；不僅增加 113 年教育發展基金預算，市庫公務預算挹注 609.07 億 元，佔地方教育發展基金收入來源比例提升至 91%，相較 112 年預算增編 44 億 元，歷年最高，也提供教師完善的工作環境，讓教師安心致力於教學工作，包 含回復高中教師控管員額（26 校 43 名教師員額，分 2 年度核予各校）、增加特 教助理員服務時數自 66 萬小時提升至 67 萬小時、編列 1 億元補足代理教師全年 薪資、降低幼兒園師生比 3 年內達成 1：12 等。

此外，教育局也和台北市教師會合作，推出「臺北揪 i The Month For Teachers」專刊，邀集微風集團、臺北 101、新光三越、福華大飯店、貳樓等百 家企業、團體提供教師多項優惠及免費獨家好禮，贈送給本市辛苦的老師們， 感謝教師們的辛勞。酷課 APP 也配合積點新功能的推出，教師於指定時間登入 酷課 APP 並完成指定任務，即可透過虛擬 G 寶石兌換教育局精心準備的獎勵品， 包括甜甜圈、冰淇淋、香草烤雞腿、咖啡等，兌換截止時間為 10 月 31 日(週二) 23 時 59 分，數量有限，歡迎老師們一起登入酷課 APP，完成任務領好康。