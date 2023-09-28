為感謝師長對於學子的用心教育，新北市教育局今舉辦112年「師鐸獎教師-幸福箱伴 夢想啟航記者會」表揚活動，邀請新北市4位師鐸獎得獎教師分享帶領孩子完成夢想的溫馨故事，傳遞教師對教育學子的努力，同時傳達學生們真摯的回饋，啟動善的循環。

教育局長張明文表示，師鐸獎是身為一位教師的最高榮譽，得主是教育界的典範，值得學習，新北市特別為4位得獎教師量身打造「幸福箱伴 夢想啟航」客製化紀念旅行箱，象徵教師們的用心引導孩子開啟實現夢想的旅程，感謝教師們孜孜不倦。

沙崙國小林惠珍校長秉持著「公平」與「品質」的態度與精神，希望為所有學生打造幸福校園，讓每個孩子不分家庭與背景，都能得到同樣的學習資源與機會；曾獲「112年新北市新莊區聯合獎助學金」的黃業源同學是新住民第二代，家中經濟狀況不佳，由於之前都在越南讀書，剛來到臺灣時既拿不到身分證、也沒有國小畢業證書，為了學中文報名光華國小補校華語補救教學；時任校長的惠珍校長除了鼓勵他在辛苦的環境下，仍要以積極態度面對人生，同時惠珍校長也四處奔走，讓他能順利取得身分就讀正規國中課程，因此黃同學也比別人更努力，成績也從中後段來到班上第一名，黃同學也特地手寫一張中文的卡片感謝校長。

中山國中范筱蓉校長認為教育就是「支持孩子、相信他們的天賦與能力」，每個孩子都是獨一無二的，喜歡念書就努力幫他提升學業成績、喜歡運動就全力幫他找到賽事成就感，在校園裡，校長會以「DJ夏宇」名進行午間廣播，並開放「夏宇信箱」讓孩子寫信給校長分享生活點滴；其中忠實觀眾邱善威同學最喜歡聽「DJ夏宇」的廣播，時常寫信到「夏宇信箱」分享著自己上學快樂的點滴，邱同學回憶國中時曾參加技藝競賽，可惜沒有獲得好成績，畢業時再去找筱蓉校長聊天，沒想到校長還記得她當時得到的名次，還給她很多鼓勵，於是她繼續參加「新北市學習歷程競賽」獲得特優的佳績，獲獎後，她第一個想分享喜訊的就是筱蓉校長。

鶯歌工商蕭正一主任將藝術教育推動到社區，籌創「忘年之膠彩畫會」，指導照顧社區裡的新住民或年長弱勢者學習膠彩畫及水墨畫近20年；其中新住民越南籍學生陳芳草小姐是「忘年之膠彩畫會」的學生，因為自己的婆婆10年前也是正一主任的學生，所以自己也想報名主任的課。正一主任都很耐心的跟學生講解並示範，也常常把他自己昂貴的顏料提供給學生使用，陳小姐說，新住民的我們剛來到台灣很需要別人協助與幫忙，所以很慶幸有位關照教導自己的蕭主任，提升了繪畫的技藝，讓自己對藝術繪畫更加有信心，會更努力去學習。

新莊國中張美蓮教師常說，「發現孩子獨特亮點，給予舞台、展現自我」透過競賽帶領學生成長，從訓練的過程中鼓勵孩子，讓學生們知道得獎並非唯一目標，而是讓自己有所進步、有所收穫；吳品妮同學國中時經過美蓮老師指導訓練參加「台灣閱讀協會全國英文創意說書比賽」、「在地敘事SUPER少年魅力口說營」等英文口說比賽榮獲佳績，她說，美蓮老師在指導學生時都會給予很多的鼓勵及建議，讓她每次參賽都信心滿滿；平常在校園中美蓮老師也不忘關心學生，當她在會考前的低潮期時，美蓮老師總會觀察到她的情緒不太對勁，會主動找她聊天、安撫她的情緒。吳同學說，學生不太會去比較哪個老師有比較多豐功偉業，而是用心去感受哪位老師是真誠對待學生的，美蓮老師絕對是毫無懸念的第一名用心。