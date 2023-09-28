世新大學新聞傳播學院院長、資傳系明星教師阮明淑任教近30年，帶領學生參與各式競賽、研究計畫、USR計畫，不僅屢獲殊榮，也造就世新資傳擁有兼具智慧、專業及關懷社會的菁英人才。「自愛、自律、自信、自在、自由」是阮明淑的堅持，她在多變的環境中仍不斷精進自我，以滿腔熱血帶領學生開闊視野。她鼓勵學生們勇於探索、主動爭取資源與機會，表現自然亮眼。

「阮老師開的課聽起來比較複雜，但老師都會用時下流行的生活實例跟我們介紹，更淺顯易懂。」資傳系碩士班學生陳品伃分享，阮老師教學經驗豐富，仍不斷精進專業知識，以創新視角引導學生學習；她也非常重視學生的意見，樂於交流，因此在與她討論時總能獲得啟發。資傳系友林亮竹說，「阮老師非常敏銳，會跟進時勢或不同的技術開發，引導我們在學習的過程中，迅速掌握業界所需。」獨特的教學風格使阮明淑成為學生們心目中的模範師長，總是熱情且真誠地對待每個人，幫助學生在學業和生活中取得進步。

身為園藝所博士的阮明淑，擁有優秀的資訊整合與分析能力，將艱深的理論與國外資訊系統化後，再以幽默活潑的教學方式幫助學生吸收。她也不斷鼓勵學生參與實習、競賽，帶領學生跨出校園主動發掘在地需求，帶動社區文化的創新發展，進行大學社會責任實踐。

例如「樂血：新媒體環境的血液健康資訊」內容策展與健康傳播計畫，阮明淑與學生成立樂血HBD團隊，深入研究台灣捐血現況，整合四年所學數位內容策展、資訊設計、知識加值與全媒體行銷等能力，籌備展覽及架設血液相關APP與網站，以提升民眾對血液知識與觀念的改變。

阮明淑認為自己是個「π型人」，在專業知識教學之外，鼓勵學生一起打造「共好、永續、分享」的社會，因此每年都會與師生共組讀書會，至今已閱讀超過300本不同類型的書籍。她也要求自己在研究、教學、輔導、服務上的平衡，願意將自己的心力與時間都用來陪伴學生。「阮老師就像媽媽一樣。」來自馬來西亞的資傳系學生陳思妤分享，除了指導畢業製作之外，總是能在過節時收到老師的關心，讓許久未回家的她也能透過粽子、月餅體驗過節的溫馨氣氛，是非常照顧學生又溫暖的教授。