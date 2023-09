被譽為「韓國瑪丹娜」,演藝領域橫跨音樂、電影、戲劇、綜藝的全方位喜劇女王嚴正化,繼2000年《特務搞飛機》之後,睽違三年華麗回歸,主演最新犯罪喜劇電影《詐騙女王》,即將在10月20日於全台爆笑獻映。這回她化身以華麗變裝騙術為特長的專業騙徒,試圖詐騙600億韓圜(約新台幣14億元)巨額財產,更與韓團「Girl's Day」成員方珉妸、「演技派男星」宋詩曦首度合作,透過愉悅的高度默契,為觀眾帶來捧腹爆笑的表演。值得一提的是,出道即將邁入31週年的嚴正化,每部作品的間隔並不密集,她坦言自己在等待作品的日子裡,難免會感到不安與焦急,但時隔三年終於透過本片再戰大銀幕,她也直呼:「很享受這段等待的過程」,並期望觀眾「都能愉悅地觀賞。」

年度必看犯罪喜劇電影《詐騙女王》,故事描述由嚴正化飾演的「智慧」,曾是一位成功又美麗的騙徒,只不過目前有點江郎才盡,打算金盆洗手去作小生意。不過在引退之前,她決定去引誘古董富豪世家的兒子,並偷走隱藏在他們豪宅地下室裡的600億韓圜巨額財產,打算用這筆錢逆轉母女倆的人生。全片透過宛如超ㄎㄧㄤ版的《神鬼交鋒》(Catch Me If You Can)情節,透過詐騙、動作、喜劇、華服等多樣化看點,挑動觀眾捧腹大笑的神經。全片不僅將在大銀幕上展現痛快不已的詐騙場面,更將在放聲歡笑的同時,帶來驚心動魄的動作場面,讓觀眾在電影結束之前,一刻都無法移開視線。

值得一提的是,她在片中不僅是江湖上擅於變裝的騙徒,更是一個熱愛女兒的媽媽,而飾演她女兒「珠英」的方珉妸,在片中也同時是她的「詐騙搭檔」,更是詐騙界的潛力之星,讓人對這組「詐騙母女檔」的默契產生好奇與期待。嚴正化對此表示:「無需多言,我們兩人超合拍!從歌手活動時期就互相認識,雖然拍攝時才是首度見面,但彼此卻有很深的理解,所以很快就相處融洽。而且她的演技非常好,很有魅力與品味,所以拍攝起來真的很開心。」此外,在片中飾演兩光富二代,更熱愛在自己社群網站上炫富的宋詩曦,也即將面臨嚴正化施展「色計」詐騙的威脅。嚴正化對首度合作的宋詩曦大讚:「這個角色很適合他,合作起來很開心,特別是他的演技很難被定型,所以每次拍攝時,都期待他會呈現出怎樣的演技,觀眾們也將感受到他的全新魅力。」究竟宋詩曦將如何被嚴正化的變身所迷惑並洗劫,兩人在這過程中又會發生什麼爆笑的事情,也激起觀眾們的觀賞慾望。

出道即將邁入31週年的嚴正化,1993年以歌手身份展開演藝活動,並持續以演員身份進行演技活動,在兩個領域都到達顛峰。不論是2020年電影《特務搞飛機》,或是近期獲得高收視率的人氣戲劇《車貞淑醫生》,都再度證明「喜劇女王」並非浪得虛名。即使這樣,表演作品間隔並不密集的她,也透露自己不得不忍受在空窗期等待作品提案的日子:「身為演員,在等待作品的過程當中,有時會感到疲憊,也會產生『難道已經到此為止了嗎』的恐懼,雖然《車貞淑醫生》受到了很多人的喜愛,很感謝很幸福,但之前因為等待作品的時間太長,所以心情只能變得迫切。我真的很想繼續做我喜歡的這份工作,但是我不得不等待。現在能夠擁有非常幸福、快樂、充滿希望的等待,真是太好了。」尤其接戲都有品質保證的她,時隔三年終於以《詐騙女王》重返大銀幕,嚴正化雖然緊張,卻也享受這段等待的過程,她也對觀眾催票:「因為是愉快歡樂的電影,所以希望很多人都能愉悅地觀賞。」

這部由《特務搞飛機》嚴正化領銜主演,爆爽娛樂超越《樂透大作戰》的年度犯罪喜劇電影《詐騙女王》,即將在10月20日於全台爆笑獻映。本片劇情描述智慧(嚴正化飾演)曾是以華麗騙術為特長的專業騙徒,只是目前有點江郎才盡,打算金盆洗手去作小生意。引退之前,她決定接下最後一項可能會改變她人生的任務:引誘古董富豪世家的兒子完奎(宋詩曦飾演),並偷走隱藏在他們豪宅地下室裡的巨額財產。她在女兒珠英(方珉妸飾演)的幫助下,不僅得先贏得對方家庭的信任,還要對付疑心病重的管家,還有正在調查她的年輕警探。智惠與珠英能否找到傳說中的巨額財產,展開嶄新的人生呢?欲知本片最新消息,請上電影官方臉書粉絲團https://www.facebook.com/ccasiaworld與Instagram專頁https://www.instagram.com/caichang_film查詢。