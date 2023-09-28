被譽為「韓國瑪丹娜」，演藝領域橫跨音樂、電影、戲劇、綜藝的全方位喜劇女王嚴正化，繼2000年《特務搞飛機》之後，睽違三年華麗回歸，主演最新犯罪喜劇電影《詐騙女王》，即將在10月20日於全台爆笑獻映。這回她化身以華麗變裝騙術為特長的專業騙徒，試圖詐騙600億韓圜（約新台幣14億元）巨額財產，更與韓團「Girl's Day」成員方珉妸、「演技派男星」宋詩曦首度合作，透過愉悅的高度默契，為觀眾帶來捧腹爆笑的表演。值得一提的是，出道即將邁入31週年的嚴正化，每部作品的間隔並不密集，她坦言自己在等待作品的日子裡，難免會感到不安與焦急，但時隔三年終於透過本片再戰大銀幕，她也直呼：「很享受這段等待的過程」，並期望觀眾「都能愉悅地觀賞。」

年度必看犯罪喜劇電影《詐騙女王》，故事描述由嚴正化飾演的「智慧」，曾是一位成功又美麗的騙徒，只不過目前有點江郎才盡，打算金盆洗手去作小生意。不過在引退之前，她決定去引誘古董富豪世家的兒子，並偷走隱藏在他們豪宅地下室裡的600億韓圜巨額財產，打算用這筆錢逆轉母女倆的人生。全片透過宛如超ㄎㄧㄤ版的《神鬼交鋒》（Catch Me If You Can）情節，透過詐騙、動作、喜劇、華服等多樣化看點，挑動觀眾捧腹大笑的神經。全片不僅將在大銀幕上展現痛快不已的詐騙場面，更將在放聲歡笑的同時，帶來驚心動魄的動作場面，讓觀眾在電影結束之前，一刻都無法移開視線。

值得一提的是，她在片中不僅是江湖上擅於變裝的騙徒，更是一個熱愛女兒的媽媽，而飾演她女兒「珠英」的方珉妸，在片中也同時是她的「詐騙搭檔」，更是詐騙界的潛力之星，讓人對這組「詐騙母女檔」的默契產生好奇與期待。嚴正化對此表示：「無需多言，我們兩人超合拍！從歌手活動時期就互相認識，雖然拍攝時才是首度見面，但彼此卻有很深的理解，所以很快就相處融洽。而且她的演技非常好，很有魅力與品味，所以拍攝起來真的很開心。」此外，在片中飾演兩光富二代，更熱愛在自己社群網站上炫富的宋詩曦，也即將面臨嚴正化施展「色計」詐騙的威脅。嚴正化對首度合作的宋詩曦大讚：「這個角色很適合他，合作起來很開心，特別是他的演技很難被定型，所以每次拍攝時，都期待他會呈現出怎樣的演技，觀眾們也將感受到他的全新魅力。」究竟宋詩曦將如何被嚴正化的變身所迷惑並洗劫，兩人在這過程中又會發生什麼爆笑的事情，也激起觀眾們的觀賞慾望。

出道即將邁入31週年的嚴正化，1993年以歌手身份展開演藝活動，並持續以演員身份進行演技活動，在兩個領域都到達顛峰。不論是2020年電影《特務搞飛機》，或是近期獲得高收視率的人氣戲劇《車貞淑醫生》，都再度證明「喜劇女王」並非浪得虛名。即使這樣，表演作品間隔並不密集的她，也透露自己不得不忍受在空窗期等待作品提案的日子：「身為演員，在等待作品的過程當中，有時會感到疲憊，也會產生『難道已經到此為止了嗎』的恐懼，雖然《車貞淑醫生》受到了很多人的喜愛，很感謝很幸福，但之前因為等待作品的時間太長，所以心情只能變得迫切。我真的很想繼續做我喜歡的這份工作，但是我不得不等待。現在能夠擁有非常幸福、快樂、充滿希望的等待，真是太好了。」尤其接戲都有品質保證的她，時隔三年終於以《詐騙女王》重返大銀幕，嚴正化雖然緊張，卻也享受這段等待的過程，她也對觀眾催票：「因為是愉快歡樂的電影，所以希望很多人都能愉悅地觀賞。」

這部由《特務搞飛機》嚴正化領銜主演，爆爽娛樂超越《樂透大作戰》的年度犯罪喜劇電影《詐騙女王》，即將在10月20日於全台爆笑獻映。本片劇情描述智慧（嚴正化飾演）曾是以華麗騙術為特長的專業騙徒，只是目前有點江郎才盡，打算金盆洗手去作小生意。引退之前，她決定接下最後一項可能會改變她人生的任務：引誘古董富豪世家的兒子完奎（宋詩曦飾演），並偷走隱藏在他們豪宅地下室裡的巨額財產。她在女兒珠英（方珉妸飾演）的幫助下，不僅得先贏得對方家庭的信任，還要對付疑心病重的管家，還有正在調查她的年輕警探。智惠與珠英能否找到傳說中的巨額財產，展開嶄新的人生呢？欲知本片最新消息，請上電影官方臉書粉絲團https://www.facebook.com/ccasiaworld與Instagram專頁https://www.instagram.com/caichang_film查詢。