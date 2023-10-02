南華大學秉持創辦人星雲大師體育弘法的理念，於105年成立甲組棒球隊，在總教練蔡仲南領軍下屢創佳績，七年來培育出12位中華職棒選手在球場上發光發熱。為讓熱愛棒球的青年能有揮灑球技的舞台，該校與三好體育協會首度共同舉辦「三好南華盃全國青棒邀請賽」，從全國高中甲組棒球隊45隊中遴選8支隊伍參賽，並於中秋假期期間舉辦開幕式，為期七天的賽事精彩可期。

「三好南華盃全國青棒邀請賽」開幕式由校長林聰明主持，副校長高俊雄、學務長柳雅梅、體育中心主任何應志等校內主管出席活動之外，三好體育協會副祕書長慧功法師代表協會出席，國立北科附工校長莊士鋒及新竹市立成德高中校長沈永昆亦蒞臨共襄盛舉，也為自己學校的球隊加油打氣。此賽事邀請了桃園市北科附工、桃園市平鎮高中、高雄市普門中學、雲林縣麥寮高中、新北市穀保家商、新北市鶯歌工商、新竹市成德高中及高雄市高苑工商等八校之甲組棒球隊參賽，將分別在南華大學第一棒球場、嘉義市立棒球場、嘉義縣立球場以及斗六副球場等地展開精采賽事。

南華大學校長林聰明表示，首度與三好體協舉辦「三好南華盃全國青棒邀請賽」，除了提供充滿競技精神的舞台，更傳遞創辦人星雲大師提倡的「三好精神」，引領球員們實現全面的自我成長。(照片/南華大學提供)

南華大學校長林聰明表示，甲組棒球隊自成立以來不僅屢創佳績，也展現南華棒球隊的韌性，受到棒球界矚目且廣受好評，於今(112)年陸續榮獲「111學年度大專棒球聯賽公開一級的亞軍」及「112年度春季聯賽季軍」，9月更勇奪「2023桃園市第八屆桃園盃全國四級棒球錦標賽冠軍」。南華大學棒球隊重視球技之外，更重視品德與團隊紀律，具備與眾不同的三好精神是為最大特色。近年來，為讓愛好棒球運動的青年有競技交流的機會，每年定期與三好體協舉辦「三好南華盃高中社團棒球邀請賽」，受到廣大迴響。此次，為了讓甲組棒球隊球員累積豐富的實戰經驗，增強實力，促進各校際間棒球技術的交流及切磋，首度與三好體協舉辦「三好南華盃全國青棒邀請賽」，除了提供充滿競技精神的舞台，更期待透過賽事的交流，傳遞創辦人星雲大師提倡的「三好精神」，引領球員們實現全面的自我成長，在比賽中獲取的不只是成績，更重要的是品格的陶冶與毅力的培養。林聰明校長也提到，南華大學是佛光山體系的學校，擁有豐富資源，球隊時常有機會出國參訪學習，與國際友校競技交流。期望透過此次賽事讓各菁英球隊以球會友之外，也能認識南華大學，同時歡迎來自全國高中甲組棒球隊的青年選手，未來能加入南華大學，持續精進球技，在球場上發光發熱，往更高的殿堂邁進。

三好體育協會副祕書長慧功法師代表協會及佛光山歡迎八校球隊參與賽事，並祝福大家享受比賽的過程，互相交流切磋。(照片/南華大學提供)

三好體育協會副祕書長慧功法師代表協會及佛光山歡迎八校球隊參與賽事，此次是首度邀請全國傑出棒球隊參賽，將會是競技性非常高的賽事，同時也祝福大家享受比賽的過程，互相交流切磋。而會後，南華大學更帶領貴賓參觀該校棒球隊相關設施，包含專項重訓室、運動傷害防護室、教學活動區等，完善的設備及良好的訓練機制讓貴賓讚譽有加。

為期七天的「三好南華盃全國青棒邀請賽」於中秋連假開打，10月5日冠軍賽將於嘉義市立棒球場登場，歡迎喜愛棒球的朋友至現場觀賽為選手加油，也一同推廣棒球運動。