杭州亞運3X3男籃拿下金牌，創下歷史新篇章，全臺沸騰！由職籃T1台啤雲豹林信寬、UBA輔仁大學江均、義守大學余祥平以及臺灣科大汪哲宇組成的金牌團隊，一路過關斬將，打出史詩級的表現，四位球員驚豔國際。其中就讀義守大學「管理學院」企業管理學系的余祥平，本身就是義大男籃的主力，過去在UBA比賽表現優異，這回征戰國際，他的父母更是一路愛相隨，成為最佳加油團。

余祥平父母余炎明、王薇玲愛相隨，自費前往杭州亞運為愛子加油，成為最佳加油團。(照片/義守大學提供)

獲金牌的余祥平興奮的表示，很感謝隊友、教練團、家人與所有支持他們的人，在奪冠那一刻就像作夢，非常的不可思議，更分不清臉上是淚水還是汗水。余祥平說，其實從第一場球賽開始，他與隊員抱持著專注眼前賽事，然後全力以赴，面對一關一關的挑戰，而最關鍵的就是八強遇到強敵地主隊，在全場球迷的加油聲幾乎一面倒的情況下，他們克服環境的不利拿下勝利，證明代表球隊擁有絕對的實力，因此氣勢與信心也就起來了，

在冠軍賽中面對人高馬壯的卡達，即便一開始就深陷落後危機，余祥平指出，教練說過「愈是關鍵時刻，就愈要冷靜」，加上是最後一場比賽，大家便以放手一博的心態面對戰役，也因此在關鍵時刻緊咬追分，並在最後7秒完成不可思議的逆轉勝。余祥平更感謝義大男籃總教練謝玉娟的全力支持，鼓勵他參與3對3賽事，即使3對3與5對5的打法截然不同，但在3對3的快速攻防與移動下，此次亞運之旅的經驗，對往後他在籃球路上絕對會是很重要的養分。

余祥平為義守大學男籃主力，在教練謝玉娟鼓勵下，投入籃球3對3賽事，藉此提升個人戰力成就亞運金牌之路。(照片/義守大學提供)

余祥平的父母在亞運賽事全程陪伴，以行動力挺愛子，由於他的父母本身是物理治療師，過去就很關心義大男籃所有球員的狀況，也因此受邀成為義大男籃的隨隊物理治療師，他們參與義大男籃賽事，是球隊中相當重要的支柱，此次自費前往杭州成為孩子的最佳加油團。余媽媽表示，看到奪下金牌那一刻真的很感動，尤其看到余祥平在進入義守大學就讀後，深深感受到義大教練團除了指導球技外，更重視每位球員特質與發展，就像余祥平投入3對3的賽事，當初就是謝玉娟教練發現余祥平本身的能力非常適合投入3對3賽事，可藉此提升個人戰力，因此不斷的替子弟兵爭取國家代表隊的機會，也因而造就了亞運金牌的誕生，余媽媽說當初選擇義守大學真的是選對了。

看見子弟兵傑出的表現，義大男籃總教練謝玉娟感動之餘，更表示為每位球員創造機會走向國際舞台，這是義守大學與教練團一直在做的事，包括此次亞運3X3男籃的余祥平，以及8月世大運男籃的邱子軒、呂威霆與蘇文儒，皆是義大男籃現役與畢業球員，兩場重要國際賽事的成績，更是刷新歷史紀錄。目前就讀義守大學企管系三年級的余祥平，從基隆來到高雄編織他的籃球夢，他說義守大學就是一個大家庭，深厚的凝聚力是大家勇往直前的助力，歷經多次國際賽事洗禮，也讓他更有信心帶領義大男籃，在未來的賽事中，再創更好的佳績。