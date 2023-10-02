看比賽長知識，匹克球是什麼？它又稱「泡菜球」，是集羽球、桌球及網球於一身，而打法比較接近網球的一種運動，球拍似桌球拍卻大了許多，雙方互擊塑膠球來競賽，手部揮拍動作多在腰部以下，運動量激烈度可比擬網球，但相較網球運動傷害較少，目前國內亦有多所大學囑目投入該運動項目。

2023世界盃匹克球錦標賽9月底於印尼峇里島舉行，吸引來自馬來西亞、新加坡、澳洲、美國、英國、泰國、加拿大、印度、台灣、中國等14國各級選手參賽，嘉南藥理大學運動管理系盧素娥副教授拿下50+3.5級混雙冠軍，為台灣匹克球運動爭光。

嘉南藥理大學運動管理系盧素娥副教授拿下50+3.5級混雙冠軍。(照片/嘉南藥理大學提供)

嘉藥運管系盧素娥老師提到，50+3.5混雙共有來自世界各地不下30組優秀選手，以分組循環取各組前兩名，再依據單淘汰制進入八強，過程中與搭檔力戰各國強敵，秉持奮戰不懈精神，最終奪取雙人冠軍，使中華民國國旗耀眼國際，亦增加嘉藥運管系運動競技能力之曝光度，誠所謂「球捷運管，閃亮嘉藥」！

嘉藥運管系主任林明珠表示，匹克球已成全球最夯的運動之一，適宜各年齡層，平均分布在6歲到65歲，目前已有多位國際職業網球選手，逐漸加入匹克球的行列，未來運管系也將持續推動該運動，傳承並提供學生學習匹克球相關技能指導，望讓中華民國國旗再度飄揚於國際。