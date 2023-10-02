還記得小時候全家人一起坐在阿嬤家三合院前的龍眼樹下泡茶聊天，或是跟爸媽與街坊鄰居齊聚廟口看戲的回憶嗎?臺南市家庭教育中心鼓勵市民翻閱家中老照片，回憶家人相處點滴並促進不同世代交流，傳承家庭記憶，自10月2日(星期一)至11月17日(星期五)辦理「與家人的幸福時光」老照片徵集活動。

臺南市長黃偉哲表示，本次徵集民國80年以前在臺南拍攝，以家人日常生活為主題的照片，望透過照片及文字，讓每個家庭回味人生重要時刻，經由過去記錄下的珍貴畫面，增進世代間的交流，使家人關係更為緊密，透過徵集民眾拍攝之照片，尋找臺南不同時期之復刻風華，將臺南之美持續傳揚下去。

教育局鄭新輝局長表示，因應臺灣將於2025年邁入超高齡社會，隨著平均壽命延長，家人相處時間也增長，親子互動及隔代間祖孫互動，將成家庭教育關注重心，望透過本活動，讓大家在忙碌之餘，放下手邊工作，共同翻閱家中相簿找尋珍視的老照片，激發家人情感鏈結。

家庭教育中心主任張冰嫈提及，每一張老照片背後皆有一段故事，不論是和另一半走入禮堂、新生兒誕生或是家庭出遊踏青等，都是歷經時代所留下的痕跡，藉由尋找照片參加活動做為媒介，共同回憶「與家人的幸福時光」。

家庭教育中心補充，將從投件作品中選出特優3名、優選5名、佳作10名，共18名，預計12月15日(星期五)前於「臺南市家庭教育中心」官網及FB粉絲專頁公布得獎名單，獲獎老照片將於113年5月國際家庭日慶祝活動展出，期待與大家分享老照片的故事！歡迎市民朋友踴躍投件並分享活動訊息，詳情請參閱「臺南市家庭教育中心」FB粉絲專頁(https://www.facebook.com/tainanfamily)。