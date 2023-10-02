我國滑輪溜冰代表隊再傳捷報！競速滑輪溜冰好手劉懿萱/李孟竹/楊合貞、陳彥成/趙祖政/黃玉霖今(10/2）日在「第19屆杭州亞洲運動會」包辦男女3,000公尺接力賽雙金，蔡英文總統得知捷報，旋即拍發賀電祝賀選手的優異表現。

女子組3,000公尺接力賽，在個人賽有亮眼表現的劉懿萱/李孟竹/楊合貞聯手出賽，前半段賽程各隊互有領先，關鍵棒次由楊合貞接李孟竹後取得優勢，最終以4分19秒447收下金牌，賽後3人也開心的帶著會旗繞場，慶祝我國代表隊第10金誕生。

杭州亞運女子組3000公尺競速溜冰接力賽奪下金牌，賽後3人帶著會旗開心繞場，慶祝我國代表隊第10金誕生。(照片/教育部體育署競技運動組提供)

男子組預賽階段由黃玉霖/陳彥成/柯福軒滑出4分19秒950晉級決賽。決賽則由陳彥成／趙祖政／黃玉霖出賽，前四圈排名第3，一度落後至第4名，第七圈陳彥成把握機會追至第2，最後一棒黃玉霖緊咬韓國選手，衝線階段左腳前伸，最終成績4分05秒692，以0.01秒之差逆轉南韓隊，驚險摘金，代表隊第11金進帳，這也是本屆男子組首面獎牌。

杭州亞運男子組3000公尺競速溜冰接力賽最終以0.01秒成績之差，逆轉南韓隊，收下冠軍。(照片/教育部體育署競技運動組提供)

滑輪溜冰代表隊單日收穫2金，三日共拿下4金2銀1銅，為目前代表隊中最多金牌的隊伍。

教育部體育署表示，參加亞運為我國重要體育政策，於109年啟動並分階段實施培訓作業，並將奧運、亞運及世大運等重大國際運動賽事的培訓體系連貫及整合，挹注培訓參賽所需資源，支援選手備戰，方有今日的競賽成果，期許選手未來繼續挑戰各項國際重要賽事，續創佳績。