聯華電子科技文教基金會與國立臺南大學自2006年起合作播撒希望種子課輔計畫，成立南大聯電課輔中心幫助希望家庭學童進行課輔，17年來已幫助過4000多名學童，並協助700多位師資生考取正式教師，聯華電子文教基金會特地利用教師節及中秋節前夕，於9/28致贈愛心月餅給南大課輔團隊表示感激，一同歡慶教師及中秋節。

「謝師恩，慶中秋」，聯華電子文教基金會送月餅，與南大課輔師生樂慶教師及中秋節。(照片/台南大學提供)

南大聯電課輔中心表示，這17年來給與的幫助中，非常令人感動的是，曾在國小、國中階段接受課輔的孩子，上了高中職、大學或就業後，仍會抽空回課輔中心當志工。近年，中心除了進行課輔外，也將教育公益服務擴大，連結南大大學社會責任實踐計畫(USR)，並融入企業社會責任(CSR)及聯合國永續發展目標（SDGs）精神，規劃辦理教育公益活動。例如本學期與臺南市喜樹國小、新南國小、石門國小、土城國小、建功國小、中山國中及健康路浸信會攜手合作，進行學習扶助、英語增能、國英數晨光輔導，以及程式、作文、趣味數學等社團活動，也進行校內課前陪伴與專題分享、週六樂學雙語、幼幼活力、多元智能、桌遊班等教育服務，獲得近百位教師與志工的積極響應，實踐溫馨教育理念。

南大陳惠萍校長表示，非常感謝聯華電子文教基金會與南大長期跨界合作，拓展教育公益影響力，望後續更能深耕本地、回饋社會。南大聯電課輔計畫主持人暨師培中心主任吳純萍表示，透過課輔計畫，讓師資生能充分學以致用，並激發教育熱忱、實踐教育理想。

聯華電子科技文教基金會施宏達處長與何蕙萍專案經理表示，將強化與中小學與跨界的教育專業發展，並期盼南大聯電課輔中心在地深耕，永續發展。