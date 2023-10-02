由中華青雁和平教育基金會主辦的青年成長營將於10月20日(星期五)至10月22日(星期日)在敏實科技大學展開，基金會邀請高中職以上有志從事公共領域工作的青年朋友積極參與，活動三天兩夜，全程住宿且免費，只需繳交1000元保證金即可參加，保證金將於活動結訓時退還。

基金會表示成長營是一個很好的跨域學習平台，青年朋友可以與來自各領域的知名專家學者深入討論全球議題。探討主題，包括「一帶一路」對中美全球大戰略的影響、香港「修例」與「反送中」事件的深層次探討，以及地緣政治對台海危機的衝擊。相關議題不僅關乎國際政治，也包含著台灣未來的發展方向的探討，對台灣青年的視野的開展具有一定重要性。

基金會邀請為成長營授課的知名專家學者包括雷倩委員、張雅屏老師、張麟徵教授、陳立文教授、賴岳謙教授、王伯輝廠長、游梓翔教授等。他們將與年輕參與者們一同分享他們的專業知識和見解，鼓勵青年朋友積極參與國際事務和公共議題的討論。

對公共事務充滿熱情的青年朋友們，不要錯過這個難得的機會。報名方式為填寫報名表後email至[email protected]，與繳交保證金，名額50名，額滿為止，相關資訊可透過02-86663801諮詢。