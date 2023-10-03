臺北市立中山女高前身，臺北第三高等女學校(簡稱三高女)，所處戰亂時代的特殊性，極具歷史意義。中央研究院臺灣史研究所訪談七位近百歲中山女高第三高女聯誼會的畢業校友，將其走過的生命史與在三高女時期的學習經歷口述，耗時前後整整五年時間，完成【百年回眸：臺北第三高女校友口述訪問紀錄】一書，受訪校友均都健在。本書留下時代的見證，實屬一大盛事，母校教師、校友、家長將前往見證這歷史的時刻。

中山女高第三高女時期是日治時期最多臺灣傑出女性就讀的學校，為全臺唯一的女子師範科，肩負培育女教員使命。當時學生經歷中日戰爭、太平洋戰爭動亂的時期，歷經政權轉替與校名更迭，儘管三高女名稱已不復存在，但三高女時期的精神與文化留存至今，成為中山女高的卓越基石。學姐們並成立第三高女聯誼會，多年來協助母校的發展。

中山女高校長張云棻表示，三高女的資深校友們，對母校的情感熱烈，時常回校參與校慶、畢業典禮等重要活動，並定期相聚聯繫情誼。本書受訪七位校友之一的黃彬彬學姐，為三高女聯誼會的總幹事，不僅是校友，更曾在中山女高任教過體育老師10年呢！最難忘的高中生涯是成為中山女子籃球隊的隊員，並獲選為第一代中華民國女籃代表隊良友隊，黃彬彬學姐更有女籃神射手之稱，並將70年前的良友隊隊服及相關報導捐贈母校校史館，豐富校史史料。

云棻校長特別邀請彬彬學姐回母校，勉勵中山女高的女籃隊小學妹們，並將於12月2日的126屆校慶大會中，邀請三高女的學姊們和學妹們一起演唱當年的日文校歌，展現中山女高百年歷史的精神將永恆傳承。傳承二甲子的百年回眸，中山女高的教育精神跨越亙古時空，創新彌堅。