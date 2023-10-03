日新國小推行文化交流，讓學生更了解貝里斯!位在中美洲的我國邦交國貝里斯(Belize)，擁有美麗的生態環境、豐富多元的文化，貝里斯的傳統音樂與舞蹈，與我們的原住民文化也有相似之處。在因緣際會之下，貝里斯的大使碧坎蒂女士Dr. Candice Augusta Pitts來到日新，相談國際文化交流的可能性。

9月份，是貝里斯歡慶的月份，搭著這個節慶的氣氛，首先，在9月12日，日新辦理了貝里斯大學生入班文化講座，由在臺就學的貝里斯大學生與五年級各班的孩子們介紹貝里斯的歷史、文化和民族特色，並教導孩子們一些貝里斯各民族的傳統音樂和舞蹈，孩子們對於遙遠又美麗的貝里斯，有了初步的認識。同時，我們也在圖書館辦理貝里斯主題書展，藉由書籍與閱讀，讓孩子們更加認識貝里斯。

日新的孩子也非常榮幸的受邀在今年9月21日貝里斯獨立42週年紀念日國宴中擔任國歌演唱，這15位小朋友在本校國際交流活動甄選中脫穎而出，擔任貝里斯特派員，透過密集的訓練，練習演唱貝里斯國歌及我國國歌，當天孩子們的表現亮眼，博得滿堂彩，從貝里斯大使碧坎蒂女士及行政院陳建仁院長臉上的笑容，可以感受到孩子們得到的肯定。

教師節當天，碧坎蒂大使再次來到日新，為全六年級的學生介紹貝里斯，大使非常的親民，與孩子們互動熱絡，席間每位孩子都專注聆聽，藉由大使的介紹，認識了擁有漂亮大藍洞（Great Blue Hole）與馬雅文化的貝里斯，大藍洞是全世界最大的水下洞穴，於1996年列入 UNESCO 世界自然遺產；孩子們也學到貝里斯的五個重要國家意象：美洲豹、中美貘、巨嘴鳥、桃花心木及黑蘭花；對於大使的提問，孩子們也都踴躍舉手，並能以英語回答，大使覺得非常的開心，可以跟孩子們有這樣近距離的互動。

碧坎蒂大使知道學校辦理貝里斯書展後，主動向學校表示要贈送幾本跟貝里斯文化、環境相關的繪本給學校，讓孩子們可以藉由書籍更加的認識貝里斯。從大使的致詞當中，可以知道這樣不同國家的文化交流，是令人珍惜且感動的。謝謝圖書館館長及志工們的協助，用緞帶呈現了海洋及繽紛的氛圍、手作非常童趣可愛的貝里斯國鳥巨嘴鳥及各種海洋風情的佈置，為書展大大加分，大使一進到圖書館就覺得非常的驚艷，聽完館長全英語的介紹之後，對於日新如此的用心，非常的讚嘆。

謝謝貝里斯大使碧坎蒂女士Dr. Candice Augusta Pitts，給予日新的孩子如此特殊的機會與體驗，日新的孩子真的非常幸福，相信藉由這樣的課程與活動，將能擴展其視野、培養國際觀。

日新國小是一所在傳承中不斷創新精進的百年名校，本校推動及發展國際教育深耕多年，漸漸地走出了屬於自己的一條路，除了紮實的課程，並積極引進各方資源，提供學生不同體驗，以延伸學生學習觸角。